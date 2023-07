De Grand Prix van België draait natuurlijk vooral om de baanactie en daarmee samenhangend ook om de weersverwachtingen, die teams samen met het sprintweekend voor enkele interessante vragen kunnen stellen. Dat gezegd hebbende speelt er achter de schermen nog veel meer. Zo komt de Formula 1 Commission op het befaamde Ardennencircuit bijeen en zullen teams tijdens die bijeenkomst stemmen over enkele onderwerpen die al lange tijd op de achtergrond sluimeren en van invloed zijn op de toekomst van de koningsklasse.

Wel of geen bandenwarmers in 2024?

Het meestbesproken onderwerp daarvan betreft zonder twijfel het al dan niet verbeiden van bandenwarmers. De Formule 1 denkt aan races zonder bandenwarmers in 2024 en heeft Pirelli opdracht gegeven om de voorbereidingen te treffen. Het gevolg hiervan is dat Pirelli een testproduct heeft ontwikkeld en dat verschillende teams dat product al aan de tand hebben gevoeld. Het leidt tot een stemming op het circuit van Spa-Francorchamps deze vrijdag, waarbij er minimaal vijf teams nodig zijn om een knoop door te hakken.

De Formule 1 wil graag van bandenwarmers af om bij de eigen duurzaamheidsdoelstellingen aan te sluiten. Daarnaast denkt de koningsklasse dat het ook in sportief interessant kan zijn, aangezien het onder meer in de DTM spectaculair is om coureurs na een pitstop met koude banden te zien worstelen. Coureurs zijn echter niet overtuigd en zetten hun vraagtekens bij het eventueel afscheid nemen van bandenwarmers voor slicks. Zo benadrukken ze dat F1-auto's compleet anders zijn dan DTM-auto's en dat het rijden zonder bandenwarmers de veiligheid in het geding kan brengen.

Max Verstappen bleek er gisteren vrij helder over toen deze website ernaar vroeg in de Red Bull-hospitality: "Het racen wordt er niet beter van en je moet de banden zo aanpassen dat het bijna kauwgom is als ze wel eenmaal wel op temperatuur zijn." De duurzaamheidscomponent veegt Verstappen ook van tafel: "Als je het aantal airconditioners in de paddock bij elkaar optelt, dan verbruikt dat veel meer dan die bandenwarmers." Door dit alles is de vraag die op tafel ligt of het verbod op bandenwarmers in 2024 al in moet gaan of dat het met minimaal een jaar zou moeten worden uitgesteld.

Motorprestaties gelijktrekken of niet? Het verzoek van Alpine

Het tweede grote onderwerp heeft betrekking op de motorprestaties. Zo heeft Alpine het verzoek op tafel gelegd om nog iets te mogen doen aan de doorontwikkeling. Het hangt samen met de engine freeze, waardoor de doorontwikkeling aan banden is gelegd. Nadat Honda formeel is vertrokken uit de sport en Red Bull dacht het allemaal zelf te moeten doen, hebben Helmut Marko en co aangedrongen op het lamleggen van de doorontwikkeling. Red Bull dacht niet mee te kunnen in de ontwikkelingsoorlog, al is de realiteit dat alle motoren voor Red Bull Racing en AlphaTauri tot en met 2025 nog gewoon uit Japan komen.

De gevolgen zijn echter wel dat teams het vermogen - los van de betrouwbaarheid - niet meer mogen opkrikken tot de nieuwe set regels van 2026. Verschillen die er nu bestaat, zijn met andere woorden niet goed te maken. Het stuitte Alpine tegen de borst, aangezien het Franse merk dertig pk tekort zegt te komen. Alpine wil derhalve alsnog ontwikkelingsmogelijkheden om niet twee jaar langer achter de feiten aan te hoeven lopen. Ook dit onderwerp wordt vanochtend besproken, waarbij Horner al heeft aangegeven open te staan voor het idee. Dat klinkt misschien apart, maar heeft waarschijnlijk twee redenen. Ten eerste is de engine freeze er op voorspraak van Red Bull gekomen en kan dit dus een soort tegemoetkoming zijn. Ten tweede denkt Horner al vooruit. Want als Red Bull Powertrains-Ford in 2026 tekortschiet, kan hij dan misschien iets als wisselgeld vragen?

Budgetplafond: meer ruimte om faciliteiten op orde te brengen?

Het derde grote thema heeft betrekking op het budgetplafond. Zoals bekend zijn de jaarlijkse uitgaven in de Formule 1 beperkt, maar er zit ook een grens aan wat teams mogen uitgeven om de faciliteiten op orde te brengen. Het maakt dat teams met een structurele achterstand die maar lastig ongedaan kunnen maken. Zo zegt Williams dat verschillende faciliteiten van het team 'ruim dertig jaar achterhaald' zijn. Om echt een factor van belang te kunnen worden in F1, moeten die worden gemoderniseerd. Het geld daarvoor is er met dank aan Dorilton Capital waarschijnlijk ook wel, maar het mag niet worden uitgegeven zoals de formatie uit Grove dat graag wil.

Williams is het meest sprekende voorbeeld, al zijn er meer teams in de paddock die graag meer financiële speelruimte voor de faciliteiten willen. Er spelen echter botsende belangen. Zo hebben de topteams als Red Bull, Ferrari en Mercedes de boel al aardig op orde en hebben zij er dus weinig belang om concurrenten de helpende hand toe te steken. Het maakt dat er deze vrijdag wordt gesproken over een voorstel om de limiet met 50 miljoen te verhogen, met 80 miljoen of om helemaal niks te doen. Het maakt deze vrijdag in Spa op meerdere vlakken een belangrijke voor de nabije toekomst van de Formule 1.

