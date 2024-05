F1-collega’s feliciteren Lando Norris met eerste GP-overwinning

Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen, die achter Norris genoegen most nemen met de tweede plek: “Ik ben heel blij voor Lando. Het zat er al een tijdje aan te komen. En het zal ook niet bij deze blijven. Hij heeft het absoluut verdiend vandaag. Toen ik na mijn pitstop hoorde welke rondetijden de McLarens reden, dacht ik bij mezelf: ‘Wauw, dat is best snel.’ En nadat ze eenmaal naar de harde band waren gewisseld, waren ze nog sneller. En dan vooral Lando. Hij vloog.”

Ferrari-coureur Charles Leclerc, die het podium in Miami completeerde: “Ik ben heel erg blij voor Lando. Hij verdiende het. Hij was al een paar keer erg dichtbij maar om verschillende redenen slaagde hij er steeds net niet in. Maar vandaag was hij ongelofelijk sterk. Hij zat er het hele weekend al bovenop. Tijdens Q2 was er al een ronde waarvan ik dacht: ‘Oké, ze zijn echt heel sterk.’ We hielden er dus wel rekening mee dat ze sterk zouden in de race, maar misschien niet zo sterk als ze uiteindelijk hebben laten zien. Hij heeft deze zege meer dan verdiend.”

Drievoudig racewinnaar Carlos Sainz, die na een spijkerhard duel met Oscar Piastri vierde werd in Miami, bij de Spaanse tv-zender DAZN: “Ik ben ontzettend blij voor hem. Zo kan het gaat in de Formule 1. Er zijn dagen waarop je alles perfect doet en tweede, derde of vierde wordt. En Lando heeft vaak van dat soort hele goede races gereden. Dit keer moest hij van verder naar achteren komen, maar hij won de jackpot met de timing van de safety car. Maar hij heeft volledig verdiend gewonnen en verdiende het eigenlijk al veel langer om een keer een Formule 1-race te winnen.”

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die als zesde eindigde in de Grand Prix van Miami, tegen Sky: “Ik wil graag nog even zeggen dat ik heel blij ben voor Lando. Het is zo’n speciaal moment om je eerste Grand Prix te winnen. Ik ben natuurlijk ooit begonnen bij McLaren en het doet me goed om ze weer terug vooraan te zien. Het heeft lang geduurd.”

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, die twee punten uit het vuur sleepte in Miami na een gevecht met Esteban Ocon: “Na zo vaak op het podium te zijn geëindigd, ben ik blij dat hij zijn eerste overwinning binnen heeft. Hij is een aardige jongen en een zeer getalenteerde rijder. Ik ken hem heel goed. In 2019 deden we samen mee aan de 24 uur van Daytona en hij begon als testcoureur bij McLaren toen ik nog bij het team zat. Daarnaast wonen we allebei in Monaco, waardoor we elkaar af en toe tegenkomen, en we reizen soms ook samen. Deze zege was verdiend. Ik hoop dat hij van dit moment geniet, want soms vergeet je te genieten doordat de focus al snel naar de volgende race wordt verlegd. Maar ik ben dus heel blij voor hem en ook voor McLaren.”

McLaren-teamgenoot Oscar Piastri, die na een extra pitstop voor een nieuwe voorvleugel als dertiende over de eindstreep kwam op het Miami International Autodrome: “Ik ben erg blij voor het hele team. Ik denk dat we dit verdiend hebben als je kijkt naar hoe we ons de afgelopen twaalf maanden ontwikkeld hebben. En ik ben natuurlijk ook erg blij voor Lando. Het zat er al een tijdje aan te komen voor hem. Of ik de volgende kan zijn? Ik hoop het! Ik heb zin in Imola.”

Enkelvoudig Grand Prix-winnaar George Russell, die het weekend in Miami afsloot met een achtste plaats: “Het is erg verdiend. Ik ben heel blij voor hem. Hij verdiende het al een vele jaren om een race te winnen. En in een periode waarin één team en één coureur domineren, is het altijd geweldig om eens iemand anders de kans te zien krijgen om een zege te boeken. En Lando verdiende zo’n kans. McLaren laat bovendien zien wat er mogelijk is als je alles goed voor elkaar hebt. Twaalf maanden geleden waren ze nog zeventiende en negentiende in Miami en dit jaar hebben ze hier gewonnen.”