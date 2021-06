In beeld: Dit is het nieuwe F1-pitcomplex in Saudi-Arabië

De Formule 1 racet op 5 december 2021 voor het eerst in Saudi-Arabië. De nieuwkomer organiseert de voorlaatste Grand Prix van het seizoen, alvorens het jaar in Abu Dhabi wordt afgesloten. Het circuit werd in maart al onthuld: het belooft het langste en snelste stratencircuit op de kalender te worden met een gemiddelde snelheid van 250 kilometer per uur.

De Saudi Motorsport Company heeft de eerste schetsen van het pitcomplex onthuld. Het vier verdiepingen tellende gebouw is ontworpen door Ulrich Merres, een van de architecten in dienst van circuitontwerper Hermann Tilke. Het gebouw “heeft de vorm van een samengesteld landschap van verspringende gebouwen met meerdere verdiepingen die prachtig gelegen zijn langs het rechte stuk van het Jeddah Circuit, met kenmerkende rechte en strakke lijnen”, aldus een statement.

Het pitgebouw heeft uitzicht op zowel het circuit als de kustlijn. “We zijn blij deze exclusieve schetsen van ons schitterende pit- en teamgebouw te kunnen delen met de wereld”, zei ZKH Prins Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al Faisal, voorzitter van de Saudi Automobile & Motorcycle Federation. “Het pitgebouw staat symbool voor alles dat deze race vertegenwoordigt: verwelkomend, modern en spectaculair. Met nog zes maanden te gaan zijn de werkzaamheden in volle gang in de aanloop naar de allereerste Formule 1 Grand Prix van Saudi-Arabië."

De promotor benadrukt dat de tickets voor de race “binnenkort” beschikbaar komen.

Foto's van het nieuwe Formule 1-pitcomplex in Jeddah:

Pitgebouw Grand Prix van Saudi-Arabië 1 / 12 Foto door: Saudi Motorsport Company Pitgebouw Grand Prix van Saudi-Arabië 2 / 12 Foto door: Saudi Motorsport Company Pitgebouw Grand Prix van Saudi-Arabië 3 / 12 Foto door: Saudi Motorsport Company Pitgebouw Grand Prix van Saudi-Arabië 4 / 12 Foto door: Saudi Motorsport Company Teamgebouw Grand Prix van Saudi-Arabië 5 / 12 Foto door: Saudi Motorsport Company Teamgebouw Grand Prix van Saudi-Arabië 6 / 12 Foto door: Saudi Motorsport Company Teamgebouw Grand Prix van Saudi-Arabië 7 / 12 Foto door: Saudi Motorsport Company Teamgebouw Grand Prix van Saudi-Arabië 8 / 12 Foto door: Saudi Motorsport Company Teamgebouw Grand Prix van Saudi-Arabië 9 / 12 Foto door: Saudi Motorsport Company Teamgebouw Grand Prix van Saudi-Arabië 10 / 12 Foto door: Saudi Motorsport Company Teamgebouw Grand Prix van Saudi-Arabië 11 / 12 Foto door: Saudi Motorsport Company Teamgebouw Grand Prix van Saudi-Arabië 12 / 12 Foto door: Saudi Motorsport Company