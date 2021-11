Het F1-circuit in Saudi-Arabië: Favorieten, inhalen, DRS en meer

Is het een Mercedes- of Red Bull-circuit?

Welk team er het beste presteert hangt van veel factoren af. Hogesnelheidscircuits lijken Mercedes goed te liggen terwijl de Red Bull weinig moeite heeft in bochtige gedeelten. Beide elementen zitten verwerkt in dit circuit. Mercedes hangt een versere krachtbron in de auto van Lewis Hamilton, dezelfde die hij in Brazilië tot zijn beschikking had. Het wordt daarom interessant om te zien welk voordeel Hamilton heeft op de rechte stukken terwijl Red Bull alle zeilen bijzet. Waarschijnlijk komt Max Verstappen juist weer goed uit de verf in de vloeiende doordraaiers.

Welk circuit lijkt er op het circuit van Jeddah?

Als er een vergelijking gemaakt moet worden gaat waarschijnlijk al snel de gedachte uit naar het Baku City Circuit. Ook daar worden hoge topsnelheden gehaald, maar de gemiddelde snelheid ligt er vanwege de vele haakse bochten beduidend lager. De vloeiende bochtengedeelten van het Corniche Circuit Jeddah hebben misschien iets weg van Silverstone en wat te denken van de banking van 12 graden. Komt dat overeen met Zandvoort? De banking van het Nederlandse circuit is veel steiler. Volgens circuitarchitect Carsten Tilke is het circuit met geen enkel andere baan te vergelijken.

Is er eerder geracet in Jeddah?

Voor het eerst brengt de Formule 1 een bezoek aan Saudi-Arabië en het stratencircuit in Jeddah is gloednieuw. Wel heeft er al eerder een F1-motor geklonken. Half november kwam Red Bull langs voor een demonstratie met de RB8. De toeschouwers zagen voormalig Formule 1-coureur Patrick Friesacher voorbijrazen en maakten kennis met het karakteristieke geluid van de V8-motor. Saudi-Arabië is overigens niet onbekend met autosport. Sinds 2020 wordt in januari de Dakar Rally in het land verreden en afgelopen februari won Nyck de Vries de allereerste Formule E-nachtrace in Diriyah. Twee maanden later kwam ook Extreme E langs voor de Dessert X Prix.

Tekst gaat verder onder de foto

Overzicht Jeddah Street Circuit 1 / 17 Foto door: Geen vermelding Overzicht Jeddah Street Circuit 2 / 17 Foto door: Geen vermelding Overzicht Jeddah Street Circuit 3 / 17 Foto door: Geen vermelding Overzicht Jeddah Street Circuit 4 / 17 Foto door: Geen vermelding Overzicht Jeddah Street Circuit 5 / 17 Foto door: Geen vermelding Overzicht Jeddah Street Circuit 6 / 17 Foto door: Geen vermelding Overzicht Jeddah Street Circuit 7 / 17 Foto door: Geen vermelding Overzicht Jeddah Street Circuit 8 / 17 Foto door: Geen vermelding Overzicht Jeddah Street Circuit 9 / 17 Foto door: Geen vermelding Overzicht Jeddah Street Circuit 10 / 17 Foto door: Geen vermelding Overzicht Jeddah Street Circuit 11 / 17 Foto door: Geen vermelding Overzicht Jeddah Street Circuit 12 / 17 Foto door: Geen vermelding Overzicht Jeddah Street Circuit 13 / 17 Foto door: Geen vermelding Overzicht Jeddah Street Circuit 14 / 17 Foto door: Geen vermelding Overzicht Jeddah Street Circuit 15 / 17 Foto door: Geen vermelding Overzicht Jeddah Street Circuit 16 / 17 Foto door: Geen vermelding Overzicht Jeddah Street Circuit 17 / 17 Foto door: Geen vermelding

Kan er op het circuit ingehaald worden?

Het 6,174 kilometer lange stratencircuit telt 27 bochten, waarvan veel snelle doordraaiers en een bocht met een banking van 12 procent. Omdat het een stratencircuit betreft staan de muren vaak dichtbij. Voor het ingaan van de laatste bocht is het circuit breder en dat leent zich zeker met gebruik van DRS om meerdere racelijnen te rijden. Circuitontwerper Tilke heeft nauw samengewerkt met het team van Formule 1-directeur Ross Brawn om aan de hand van simulaties de definitieve lay-out vast te stellen. De F1-organisatie verwacht dat het circuit zich leent voor inhaalacties.

Hoeveel DRS-zones zijn er?

Er zijn drie potentiële DRS-zones op het Corniche Circuit in Jeddah, maar deze zijn nog niet officieel door de FIA bevestigd. De meest voorspelbare plek voor een DRS-zone is op het rechte stuk en halverwege het circuit zou een tweede zone kunnen komen. Wellicht mogen de coureurs ook de vleugel openklappen bij het ingaan van de voorlaatste bocht.

Wil jij de allereerste F1 GP in Saudi-Arabië? Boek dan hier je tickets!

Hoe snel gaan de Formule 1-auto’s op het Corniche Circuit Jeddah?

Op veel stukken kan er volgas worden gereden en de geschatte topsnelheid ligt op de 322 kilometer per uur. De gemiddelde snelheid kwam in de simulaties uit op 252,8 kilometer per uur, dat is iets sneller dan op de circuits van Silverstone en Spa-Francorchamps. Het is slechts 11,6 kilometer per uur langzamer dan Monza. Het is met afstand het snelste stratencircuit van de Formule 1-kalender. Op de tweede plaats staat Albert Park in Australië met een gemiddelde snelheid van 237,2 kilometer per uur.

Wat is er nog meer te zien tijdens het GP-weekend?

Naast de Formule 1 komt ook het FIA Formule 2-kampioenschap in actie. Oscar Piastri leidt op dit moment het kampioenschap met 178 punten en heeft een comfortabele marge op Guanyu Zhou, die volgend jaar promoveert naar het Formule 1-team van Alfa Romeo. Liefhebbers van GT-wagens kunnen hun hart ophalen aan de Porsche Sprint Challenge Middle East. Maar ook naast de baan is er iets te beleven. Op zaterdag betreden Jason Derulo en DJ Tiësto het artiestenpodium. Op zondag vermaken Justin Bieber, A$AP Rocky en David Guetta het publiek. Toegang tot de concerten is gratis voor tickethouders.

Waar zijn de mooiste zitplaatsen?

Omdat de eerste race nog verreden moet worden vroeg Motorsport.com onlangs aan Tilke wat de meest bijzondere plekken zijn om de actie te aanschouwen. Hij gaf aan dat fans over het algemeen, waar zij ook zijn, twee delen van het circuit kunnen bekijken. Direct na de eerste bocht is een stadiongedeelte gecreëerd en Tilke tipt die plek voor een bijzondere setting. Misschien valt het te vergelijken met bekende stadiongedeelte in Mexico Stad of S-bocht in Zandvoort. Vanaf de tribune is zowel de eerste bocht te zien als het punt waar de rijders een halve ronde verder een beetje op de rem moeten om vervolgens weer te accelereren.

Wat is er nog meer te doen in Jeddah?

Indien je een bezoek brengt aan Jeddah mag je het historische hart van de stad, Al Balad, niet overslaan. Er zijn onder meer talrijke musea te vinden die de geschiedenis van de stad vertellen. En naast de historische gebouwen kan er ook op genoeg plaatsen street food gevonden worden om de lokale specialiteiten uit te proberen. Een andere tip is een lange wandeling over de promenade in de Corniche. De dertig kilometer lange boulevard telt veel bars en restaurants. De King Fahd's Fountain ontgaat niemand. Deze grootste fontein ter wereld schiet met 350 kilometer per uur een waterstraal de lucht in. Het beste is deze na zonsondergang te bekijken omdat de fontein dan verlicht is.

Zijn er nog kaarten voor de Grand Prix van Saudi-Arabië?

Op het moment van schrijven zijn er nog toegangskaarten beschikbaar voor de Formule 1 in Jeddah. Deze kunnen onder meer via de officiële website van de Grand Prix van Saudi-Arabië aangeschaft worden. Voor reisadviezen raadpleeg de website van de Rijksoverheid.