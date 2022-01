F1-circuit Saudi-Arabië licht aangepast na zorgen over veiligheid

Saudi-Arabië debuteerde in 2021 op de Formule 1-kalender en wilde dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De ontwerpers van Tilke kregen de opdracht mee om het langste en snelste stratencircuit ter wereld uit de grond te stampen. Door een aaneenschakeling van snelle bochten is dat gelukt, al bleek de snelle lay-out wel een keerzijde te hebben. Zo waren de bochten dermate snel en het zicht door de baanafzetting dermate slecht, dat zich gevaarlijke situaties konden voordoen.

Met name voorafgaand aan de kwalificatie hebben Formule 1-coureurs hun zorgen uitgesproken. Het immense snelheidsverschil tussen rijders in een vliegende ronde en coureurs in een out-lap zou gevaarlijke situaties opleveren. Daar komt bij dat een crash per definitie gevaar zou betekenen voor aanstormende coureurs, met name doordat de eerstvolgende bocht pas laat te zien is.

De organisatie in Jeddah laat weten naar deze klachten te hebben geluisterd en het circuit aan te passen voor de eerstvolgende editie, die voor 27 maart op het programma staat. "We proberen meerdere aspecten te verbeteren voor die tweede race", laat CEO Martin Whitaker weten. "Allereerst zullen we één à twee veranderingen aan de lay-out van het circuit doorvoeren. Die ingrepen hebben rechtstreeks te maken met de zichtlijn van de coureurs. Het is voor ons weinig werk, maar verbetert wel meteen het zicht. Ten tweede zullen we de baanafzetting op enkele punten aanpassen, waarmee het zicht nog verder wordt verbeterd." Het betekent dat de gemiddelde snelheid niet omlaag gaat, maar dat coureurs wel een beter overzicht krijgen en kunnen anticiperen op gevaarlijke situaties.

Daarnaast wil de organisatie de beleving voor fans verbeteren. "We willen de tribunes net iets anders neerzetten om ook het zicht van de toeschouwers te verbeteren. Daarnaast pakken we de fan zones aan en willen we die voor 2022 een stuk groter maken." De aankleding naast het circuit moet eveneens beter afgewerkt zijn eind maart. In 2021 waren nog niet al die werkzaamheden afgerond, al viel dat door de immense tijdsdruk best te verklaren. "We moesten alles in een zeer korte periode neerzetten, ja, maar voor onze tweede race hebben we gelukkig meer tijd om de beperkingen in kaart te brengen en om die aan te pakken. Doordat de locatie meteen aan de zee ligt, zijn de mogelijkheden nog altijd beperkt, maar we gaan in ieder geval goed naar de ingang en uitgang van het circuit kijken. Vorig jaar liepen we tegen verkeersproblemen aan en daar hebben we van geleerd", sluit Whitaker af.

