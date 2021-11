F1-circuit Jeddah brengt middenmoot dicht bij elkaar, denkt Sainz

Ferrari en McLaren voeren in 2021 de strijd in de middenmoot aan, maar tijdens de Grand Prix van Qatar wisten ook Alpine, AlphaTauri en Aston Martin zich meer in de strijd te mengen. Dat was deels te danken aan het snelle karakter van het Losail International Circuit. Ook de laatste twee races van het seizoen zullen op snelle omlopen afgewerkt worden: in Saudi-Arabië wordt gereden op het gloednieuwe Jeddah Corniche Circuit, een week later wordt de seizoensfinale afgewerkt op het verbouwde en sneller gemaakte Yas Marina Circuit. Carlos Sainz denkt daarom dat de strijd in de middenmoot wagenwijd open ligt in de laatste races van het jaar.

“De laatste paar circuits zijn ietwat onbekend. Van Jeddah hebben we natuurlijk totaal geen idee van wat we gaan aantreffen. Het lijkt een zeer snel circuit en op dat soort circuits hebben we gezien dat het veld enorm in elkaar schuift”, constateerde de Ferrari-coureur. “Het kan dus een heel spannende strijd worden in Jeddah. Abu Dhabi ziet er na de veranderingen ook uit als een sneller circuit dan dat het was. Er zijn minder chicanes en het heeft een sneller karakter. Dat kan het hele middenveld ook veel dichter bij elkaar brengen. Het zullen dus een paar zeer zware races worden. Maar als we blijven werken zoals we doen als team, denk ik dat we vertrouwen kunnen hebben dat we blijven leveren en punten blijven scoren.”

In Saudi-Arabië en Abu Dhabi verdedigt Ferrari een voorsprong van 39,5 punten op McLaren in de strijd om P3 bij de constructeurs. Een veelbelovende uitgangspositie voor de Scuderia, maar toch weet teambaas Mattia Binotto dat zijn team gefocust moet blijven. “Het kampioenschap is nog niet voorbij. Er zijn nog twee races te gaan en we zijn echt gefocust om te proberen de beste te zijn in deze twee races. Maar als we kijken waar we vorig jaar stonden – de zesde plek met weinig punten in het kampioenschap – denk ik dat we het maximale uit de huidige reglementen en de beperkte mogelijkheden voor ontwikkeling hebben gehaald. Over het algemeen heeft het team geweldige progressie geboekt binnen wat er mogelijk was. Daarom ben ik blij, want de derde plek is een geweldige beloning voor de gedane moeite.”