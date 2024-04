Viaplay F1-uitzendingen op vrijdag 19 april 2024

Programma Start uitzending Einde uitzending Eerste vrije training 05.25u 06.35u Voorbeschouwing sprint kwalificatie 09.00u 09.30u Sprint kwalificatie 09.30u 10.14u Nabeschouwing sprint kwalificatie 10.14u 10.45u

Voor het derde opeenvolgende Formule 1-weekend moet de Nederlandse fan vroeg uit de veren om de actie live te volgen. De actie vindt vanwege het tijdsverschil met China vroeg in de ochtend plaats. En aan actie geen gebrek: voor de eerste maal dit jaar staat er een sprintweekend op het programma. Dat houdt in dat het format van het weekend behoorlijk overhoop gaat.

De eerste en enige vrije training staat op vrijdagochtend om 05.30 uur Nederlandse tijd op het programma. Deze sessie is bij Viaplay te zien vanaf 05.25 uur, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Later op de dag staat de kwalificatie voor de sprintrace al op het programma. De uitzending begint om 09.00 uur met een voorbeschouwing. Presentatrice Anne-Greet Haars blikt met analisten Tom Coronel en Rudy van Buren vooruit op de naderende actie. Op locatie komen pitreporter Chiel van Koldenhoven en analist Ho-Pin Tung met het laatste nieuws. Om 09.30 uur gaat de Sprint Qualifying van start. De segmenten zijn iets korter dan bij een gebruikelijke kwalificatie. Rond de klok van 10.15 uur kennen we de startopstelling voor de sprintrace. Het commentaar bij de livebeelden komt van Valkenburg en Heemskerk. De talkshow Shakedown komt tijdens het sprintweekend te vervallen.

Viaplay F1-uitzendingen op zaterdag 20 april 2024

Programma Start uitzending Einde uitzending Voorbeschouwing sprintrace 04.30u 05.00u Sprintrace 05.00u 06.00u Nabeschouwing sprintrace 06.00u 06.30u Voorbeschouwing kwalificatie 08.30u 09.00u Kwalificatie 09.00u 10.00u Nabeschouwing kwalificatie 10.00u 10.30u

Op zaterdag staat de eerste race van het weekend al op het programma. De sprintrace op het Shanghai International Circuit begint om 05.00 uur Nederlandse tijd. Viaplay trapt af met een voorbeschouwing vanaf 04.30 uur, waarin presentatrice Amber Brantsen met analisten Ernest Knoors en Giedo van der Garde vanuit de studio vooruitblikken op de korte race over honderd kilometer. Tijdens de race verzorgen Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het commentaar. Op locatie verzorgt pitreporter Chiel van Koldenhoven samen met analist Ho-Pin Tung het laatste nieuws, interviews en de grid walk. Na de race wordt nog uitgebreid nagepraat in de studio en komen de belangrijkste coureurs aan het woord.

Later op de ochtend staat de kwalificatie gepland. Hiermee wordt de startopstelling voor de Grand Prix van zondag bepaald. De strijd om de pole-position begint om 09.00 uur Nederlandse tijd. Een half uur eerder begint de Viaplay-voorbeschouwing. Brantsen, Knoors en Van der Garde blikken vooruit op de naderende sessie. Het laatste nieuws uit de paddock komt van Van Koldenhoven. Bij de livebeelden komt het commentaar van Valkenburg en Heemskerk. Na afloop worden de belangrijkste rijders voor de camera gehaald.

Viaplay F1-uitzendingen op zondag 21 april 2024

Programma Start uitzending Einde uitzending Voorbeschouwing 08.00u 09.00u Grand Prix van China 09.00u 11.00u Nabeschouwing 11.00u 11.45u

De Grand Prix van China vindt in de ochtend plaats voor de Nederlandse F1-fan, maar minder vroeg dan de vorige twee races. De race start om 09.00 uur. De voorbeschouwing van Viaplay begint om 08.00 uur. Presentatrice Amber Brantsen blikt met analisten Tom Coronel en Giedo van der Garde vooruit op de race op het Shanghai International Circuit. Op locatie lopen pitreporter Chiel van Koldenhoven en analist Ho-Pin Tung door de paddock en over de grid om het laatste nieuws en interviews op te halen.

Het liveverslag van de race begint om 09.00 uur. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Allard Kalff staat het duo bij vanuit Virtual Race Control. Na de finish wordt de podiumceremonie uitgezonden, waarna de analisten in de studio de belangrijkste momenten bespreken. Er wordt regelmatig teruggeschakeld naar het circuit voor interviews met coureurs en teambazen.

Uitzendingen F1 TV Pro - Grand Prix van China 2024

F1 TV Pro is in Nederland het beste alternatief voor Viaplay om live Formule 1-actie te volgen. Alle sessies, inclusief Formule 2, Formule 3 en de F1 Academy, worden live uitgezonden en zijn ook on demand beschikbaar. Daarnaast biedt het extra functies zoals livetiming, driver tracker en onboards van alle coureurs.

Een abonnement op F1 TV Pro is momenteel alleen verkrijgbaar in een maandelijks opzegbare variant voor 11,90 euro per maand. Voor de sprintrace, kwalificatie voor de GP en de Grand Prix in China zijn uitgebreide voor- en nabeschouwingen beschikbaar, gepresenteerd door experts ter plaatse. Na afloop worden coureurs en teambazen geïnterviewd in de paddock. Abonnees kunnen kiezen uit verschillende talen voor het commentaar: Nederlands via Viaplay, Engels, Frans, Duits, Spaans of Portugees.

Uitzendingen F1 TV Pro - vrijdag 19 april

Programma Start uitzending Einde uitzending Eerste vrije training 05.30u 06.30u Sprint kwalificatie 09.30u 10.14u

Uitzendingen F1 TV Pro - zaterdag 20 april

Programma Start uitzending Einde uitzending Voorbeschouwing sprintrace 04.20u 05.00u Sprintrace 05.00u 06.00u Nabeschouwing sprintrace 06.00u 06.30u Voorbeschouwing kwalificatie 08.30u 09.00u Kwalificatie 09.00u 10.00u Nabeschouwing kwalificatie 10.10u 10.40u

Uitzendingen F1 TV Pro - zondag 21 april