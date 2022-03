F1 CEO Domenicali: Formule 1 moet juist in Saudi-Arabië racen

In 2020 werd bekend dat Saudi-Arabië een plek op de kalender zou krijgen van het daaropvolgende seizoen. De Formule 1-organisatie kon op veel kritiek rekenen van fans, maar bovenal van organisaties die zich inzetten voor mensenrechten. Zo vond Amnesty International dat het evenement bedoeld was om het imago van het land op te krikken, wat ook wel 'sportswashing' genoemd wordt. In aanloop naar de race op Jeddah Corniche Circuit ging de organisatie van de GP al in gesprek met F1-coureurs.

Uiteindelijk vond de wedstrijd doorgang - en werd het een bizarre Grand Prix - en staat de tweede GP voor volgende week zondag op het programma. Opnieuw krijgt F1 een boel kritiek te verduren, maar F1 CEO Stefano Domenicali stelt dat het juist goed is dat de koningsklasse naar de oliestaat afreist.

"Het is vrij alarmerend om dit soort nieuws te horen. Maar ik geloof er heilig in dat de sport samen met het desbetreffende land ervoor moet zorgen dat mensenrechten een centraal punt wordt op onze agenda", zegt de voormalig Ferrari-teambaas tegenover Sky Sports, die positief terugblikt op de eerste editie van de Grand Prix van Saudi-Arabië. "Afgelopen jaar hebben we veel vrouwen en jonge mensen de race zien bezoeken. Zij hebben kunnen genieten van een evenement dat eerder niet mogelijk was. Dat is de juiste richting. Het feit dat wij daarheen gaan zorgt ervoor dat de aandacht op het onderwerp wordt gericht. Zonder ons had het misschien een heel ander plekje in het nieuws."

Diverse F1-coureurs spraken zich vorig seizoen uit over de situatie in Saudi-Arabië en Qatar. Zo reed Lewis Hamilton met een regenbooghelm om op die manier te laten zien hoe hij over de situatie dacht. Sebastian Vettel organiseerde in Saudi-Arabië een kartrace speciaal voor vrouwen.