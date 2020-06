F1-carrière in cijfers: Sebastian Vettel

Motorsport Stats zet de Formule 1-carrière van de Heppenheimer in perspectief met een aantal indrukwekkende cijfers.

4 keer wereldkampioen

Vettel won van 2010 tot en met 2013 vier achtereenvolgende wereldtitels en dat deed hij met Red Bull Racing-wagens die aangedreven werden door een Renault RS27-krachtbron. Met vier kampioenschappen staat de Duitser samen met Alain Prost op de vierde plaats op de ranglijst van coureurs met de meeste wereldtitels.

240 starts

Sebastian Vettel, BMW Sauber Photo by: Sutton Images

Met zijn 240 starts hoort Vettel bij de meest ervaren coureurs in de Formule 1. Hij staat momenteel op de elfde plaats in de ranglijst van coureurs met de meeste starts. Hij is daarmee nog zes starts verwijderd van de tiende plaats, die momenteel bezet wordt door David Coulthard. Sinds de start van zijn F1-carrière in 2006, toen hij test- en reservecoureur voor BMW Sauber was, heeft hij voor drie teams gereden: Toro Rosso, Red Bull en Ferrari.

53 overwinningen

Sebastian Vettel, Ferrari Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

Vettel won vorig jaar in Singapore zijn 53ste en voorlopig laatste Grand Prix. Hij begon vanaf de derde plaats aan de race, maar wist zijn teamgenoot Charles Leclerc te passeren met een betere strategie. De Duitser won in 2008 zijn eerste race toen hij tijdens de Italiaanse Grand Prix verrassend pole-position pakte en vervolgens op zondag domineerde. Dat is tot op de dag van vandaag de enige overwinning van Toro Rosso (tegenwoordig AlphaTauri).

120 podiums

Podium: Winnaar Sebastian Vettel, Toro Rosso Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

In zijn carrière stond Vettel maar liefst 120 keer op het podium, hij is één van de vijf coureurs die meer dan 100 keer op het podium heeft gestaan. Vettel staat derde in deze ranglijst. Zijn eerste podium was bovendien zijn eerste overwinning (Italië, 2008) en Vettel is daarmee één van de vijftien coureurs die zijn eerste podiumfinish op hetzelfde moment haalde als zijn eerste overwinning.

57 pole-positions

Charles Leclerc, Ferrari, Sebastian Vettel, Ferrari en Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel mocht in 57 races vanaf pole-position starten. Dat zijn er slechts acht minder dan Ayrton Senna. Vettel staat daarmee op de vierde plaats aller tijden. Hij pakte vorig jaar in Japan zijn laatste pole-position toen hij bijna twee tienden rapper was dan Leclerc. Vettel won echter niet, Valtteri Bottas had een betere start en liet iedereen achter zich.

38 snelste ronden

Sebastian Vettel, Red Bull Racing Photo by: XPB Images

Vettel heeft 38 keer de snelste raceronde gereden tijdens een Grand Prix en dat is voorlopig genoeg voor de vijfde plaats in de ranglijst aller tijden. Hij staat op slechts drie plekken van Alain Prost. Hij scoorde in 2009 zijn eerste snelste ronde in dienst van Red Bull, die race scoorde hij bovendien zijn eerste hattrick: een overwinning, een start van pole en de snelste raceronde. Vettel heeft in totaal acht hattricks geschoord in zijn carrière.

4 Grand Slams

De Red Bull Racing RB9 van racewinnaar Sebastian Vettel, Red Bull Racing in parc ferme Photo by: XPB Images

Een Grand Slam in de Formule 1 is een overwinning, een pole-position, de snelste raceronde en het leiden van alle rondjes tijdens de Grand Prix. In de geschiedenis van de Formule 1 zijn er 24 coureurs die een dergelijke mijlpaal bereikt hebben, Vettel presteerde het maar liefst 4 keer. Hij staat daarmee achtste. Jim Clark is leider in dit rijtje, hij deed het 8 keer. Vettels laatste Grand Slam scoorde hij tijdens de Koreaanse Grand Prix van 2013.

105 races aan de leiding gereden

Sebastian Vettel, Toro Rosso STR02 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Slechts drie coureurs hebben in de geschiedenis van de Formule 1 meer dan 100 keer aan de leiding gereden: Lewis Hamilton (148), Michael Schumacher (142) en Vettel met 105. Voordat Vettel zijn eerste overwinning pakte in 2008, reed hij tijdens de Japanse GP van 2007 al eens drie ronden aan de leiding. Hij zou later die race uitvallen na een aanrijding met zijn latere teamgenoot Mark Webber.

195 races in de punten

Het is wellicht minder belangrijk, maar toch wel een noemenswaardig feit dat Vettel gedurende zijn carrière 195 keer in de punten is geëindigd. Dat deed hij dus in ruim 81 procent van de races waarin hij van start is gegaan. In deze ranglijst staat hij op de vijfde plaats, nipt achter Fernando Alonso.

Statistieken Sebastian Vettel:

Inschrijvingen 249 Gestarte races 240 Overwinningen 53 Pole positions 57 Snelste rondes 38 Hattricks 8 Grand Slams 4 Podiumfinishes 120 Eerste startrij 101 Puntenfinishes 195 Totaal aantal racerondes 13.148 Afgelegde km's 66.622 Races aan de leiding 105 Rondes aan de leiding 3.495 Km's aan de leiding 18.121 Punten 2.985 Titels 4

Met medewerking van Jan Sergeant