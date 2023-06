F1 Canada: De uitzendingen van F1TV en Viaplay in één overzicht

Na vijf opeenvolgende stratencircuits werd in Spanje weer eens op een permanent circuit gereden. Komend weekend staat echter het zesde stratencircuit van 2023 op het programma: het Circuit Gilles Villeneuve in Canada. De omloop ligt in het Parc Jean-Drapeau op het Île Notre-Dame in Montreal en staat sinds 1978 vrijwel onafgebroken op de kalender: alleen in 1987, 2009 en coronajaren 2020 en 2021 werd het circuit niet bezocht. De editie van 2022 viel ten prooi aan Max Verstappen, die Carlos Sainz achter zich hield voor zijn eerste zege in Canada. Of de huidige WK-leider daar dit jaar meteen zijn tweede zege aan kan toevoegen, zien we dit weekend. Met het onderstaande overzicht hoef je in ieder geval niets te missen van de actie en weet je precies wanneer je moet inschakelen bij Viaplay of F1TV Pro om de actie in Montreal te volgen.

Viaplay F1-uitzendingen vrijdag 16 juni 2023

Vanwege het tijdsverschil van zes uur tussen Oost-Canada en Nederland wordt het Grand Prix-weekend in Canada volgens een gewijzigd tijdschema afgewerkt. Wel staan er vrijdag zoals gebruikelijk twee vrije trainingen op het programma. De eerste sessie begint om 19.30 uur en dus begint Viaplay om 19.25 uur met de uitzending, met commentaar van Allard Kalff en Jeroen Bleekemolen. Om 22.50 uur begint vervolgens de uitzending van tweede vrije training, waarbij vaste commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk de beelden van commentaar voorzien.

Tussen de twee oefensessies zendt Viaplay de talkshow Shakedown uit. Samen met analisten Christijan Albers, Giedo van der Garde en Rudy van Buren blikt presentatrice Amber Brantsen terug op de belangrijkste momenten uit VT1 en wordt er vooruitgekeken naar de rest van het raceweekend. Het programma begint aansluitend op de eerste training om 20.35 uur en duurt een uur.

Klasse Sessie Uitzendtijden Formule 1 Eerste vrije training 19.25u - 20.35u Formule 1 Shakedown 20.35u - 21.30u Formule 1 Tweede vrije training 22.55u - 00.05u

Viaplay F1-uitzendingen zaterdag 17 juni 2023

Op zaterdag vindt natuurlijk de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada plaats, maar eerst is het nog tijd voor de derde en afsluitende vrije training. Deze sessie begint om 18.30 uur, vijf minuten eerder start de uitzending van Viaplay. Het commentaar bij de derde training wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Daarna is het om zaterdagavond om 21.30 uur tijd voor de voorbeschouwing op de kwalificatie van de Canadese GP. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt in de studio analisten Christijan Albers en Giedo van der Garde. Zij blikken gezamenlijk vooruit op de naderende kwalificatie, terwijl pitreporter Chiel van Koldenhoven vanaf locatie het laatste nieuws en interviews verzorgt. Om 21.55 uur start vervolgens het liveverslag van de kwalificatie, met commentaar van Valkenburg en Heemskerk. Zonder bijzonderheden duurt de kwalificatie een uur. Na afloop wordt in de studio uitgebreid nagepraat over de belangrijkste momenten. Van Koldenhoven haalt op het circuit de hoofdrolspelers voor de microfoon.

Klasse Sessie Uitzendtijden Formule 1 Derde vrije training 18.25u - 19.35u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 21.00u - 21.55u Formule 1 Kwalificatie 21.55u - 23.05u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 23.05u - 23.45u Viaplay F1-uitzendingen zondag 18 juni 2023 De Grand Prix van Canada begint zondagavond om 14.00 uur lokale tijd. Vanwege het tijdsverschil met Nederland is het hier een avondrace, die om 20.00 uur van start gaat. Een uur eerder begint Viaplay aan de voorbeschouwing op de race. In de studio blikt presentatrice Amber Brantsen vanaf 19.00 uur vooruit op de wedstrijd met analisten Giedo van der Garde en Christijan Albers. Ook wordt er regelmatig geschakeld met het circuit, waar pitreporter Chiel van Koldenhoven het laatste nieuws en interviews met coureurs brengt en voor de start een rondje over de grid maakt. Om 19.55 uur begint het liveverslag van de race, waarbij Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het commentaar geven. Allard Kalff ondersteunt ze vanuit de Virtual Race Room. Na de race is de podiumceremonie te zien, daarna wordt teruggeschakeld naar de studio om de belangrijkste momenten te analyseren. Van Koldenhoven haalt in Montreal nog de hoofdrolspelers voor de camera. Klasse Sessie Uitzendtijden Formule 1 Voorbeschouwing 18.30u - 19.55u Formule 1 Grand Prix van Canada 19.55u - 22.00u Formule 1 Nabeschouwing 22.00u - 22.45u Uitzendschema F1TV Pro - Grand Prix van Spanje 2023 Wie een alternatief zoekt voor Viaplay, kan terecht bij F1TV Pro. Dat is de officiële streamingdienst van de Formule 1. Het hele seizoen kun je hier alle actie van de Formule 1, maar ook de Formule 2, Formule 3 en Porsche Supercup live en on demand bekijken. Er zijn twee abonnementskeuzes voor F1TV Pro: een jaarabonnement kost 64,99 euro, een maandelijks opzegbaar abonnement kost 7,99 euro. Wie een abonnement neemt op F1TV Pro, krijgt niet alleen de beschikking over livebeelden van de trainingen, kwalificaties en races. Zo zijn er extra features als livetiming, de driver tracker en onboardcamera's van alle coureurs, waarmee je F1 nog beter kan volgen. Rond de kwalificatie en de race worden ook uitgebreide voor- en nabeschouwingen uitgezonden, waarbij internationale experts de belangrijkste onderwerpen bespreken vanaf het circuit. Ook worden de coureurs en teambazen voor de camera gehaald. Ook kunnen abonnees zelf bepalen in welke taal zij het commentaar bij de sessies willen horen: Nederlands via Viaplay, Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees. Uitzendingen vrijdag 16 juni Klasse Sessie Uitzendtijden Formule 1 Eerste vrije training 19.30u - 20.30u Formule 1 Tweede vrije training 23.00u - 00.00u Uitzendingen zaterdag 17 juni Klasse Sessie Uitzendtijden Formule 1 Derde vrije training 18.30u - 19.30u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 21.30u - 22.00u Formule 1 Kwalificatie 22.00u - 23.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 23.00u - 23.30u Uitzendingen zondag 18 juni Klasse Sessie Uitzendtijden Formule 1 Voorbeschouwing 19.00u - 20.00u Formule 1 Grand Prix van Canada 20.00u - 22.00u Formule 1 Nabeschouwing 22.00u - 22.40u