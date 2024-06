Na twee races op Europese bodem is de Formule 1 weer in het vliegtuig gestapt voor de negende ronde van het seizoen 2024: de Grand Prix van Canada. Dat houdt in dat de actie voornamelijk in de Nederlandse avond plaatsvindt. Met dit overzicht hoef je niets te missen van de uitzendingen van Viaplay en F1 TV Pro.

Viaplay F1-uitzendingen op vrijdag 7 juni 2024

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending Formule 1 Eerste vrije training 19.25u 20.35u Formule 1 Talkshow Shakedown 20.35u 21.30u Formule 1 Tweede vrije training 22.55u 00.05u

Vanwege het aanzienlijke tijdsverschil met Canada vindt de Formule 1-actie voor de Nederlandse fan pas in de avond plaats. De eerste vrije training begint op vrijdag om 19.30 uur Nederlandse tijd (13.30 uur lokaal). De sessie is zoals gewoonlijk live te zien bij Viaplay. De uitzending begint vijf minuten voor de start van de training. Het commentaar komt van Allard Kalff en Ernest Knoors.

Direct na afloop van VT1 volgt de talkshow Shakedown. Presentatrice Amber Brantsen blikt samen met analisten Ernest Knoors, Giedo van der Garde en Christijan Albers vooruit op het raceweekend. De belangrijkste onderwerpen uit de F1-paddock worden besproken en er zijn interviews en analyses te zien.

De tweede vrije training gaat pas om 23.00 uur in de Nederlandse avond van start. De live-uitzending begint wederom vijf minuten van tevoren. Ditmaal komt het commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Viaplay F1-uitzendingen op zaterdag 8 juni 2024

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending Formule 1 Derde vrije training 18.25u 19.35u Formule 1 Voorbeschouwing 21.00u 22.00u Formule 1 Kwalificatie 22.00u 23.00u Formule 1 Nabeschouwing 23.00u 23.45u

Op zaterdag staat de laatste vrije training op het programma, waarin de puntjes op de i gezet moeten worden voor de kwalificatie en de race. Deze laatste trainingssessie begint om 18.30 uur Nederlandse tijd (12.30 uur lokaal). De uitzending van Viaplay begint om 18.25 uur. Het commentaar komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Later op de avond staat de kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve gepland. De strijd om de pole-position barst om 22.00 uur in de Nederlandse avond los (16.00 uur in Montreal). De uitzending van Viaplay begint om 21.00 uur met een lange voorbeschouwing. Presentatrice Amber Brantsen bespreekt met analisten Christijan Albers en Mike Hezemans de belangrijkste onderwerpen uit de sport. Gezamenlijk blikken ze vooruit op de aanstaande kwalificatie. Op het circuit is pitreporter Chiel van Koldenhoven aanwezig voor interviews en updates vanuit de paddock. Hij wordt bijgestaan door Tom Coronel. Het liveverslag van de kwalificatie begint om 22.00 uur, met commentaar van Valkenburg en Heemskerk. Tussen de segmenten door wordt kort teruggeschakeld naar de studio, waar de analisten de belangrijkste momenten bespreken. Na het vallen van de vlag haalt Van Koldenhoven de rijders voor de camera voor een eerste reactie. In de studio wordt nog uitgebreid nagepraat.

Viaplay F1-uitzendingen op zondag 9 juni 2024

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending Formule 1 Voorbeschouwing 19.00u 20.00u Formule 1 Grand Prix van Canada 20.00u 22.00u Formule 1 Nabeschouwing 22.00u 22.45u

De doorgaans spectaculaire Grand Prix van Canada vindt op zondag in de Nederlandse avond plaats. De uitzending van Viaplay begint om 19.00 uur met een uitgebreide voorbeschouwing. Presentatrice Amber Brantsen verwelkomt analisten Christijan Albers en Giedo van der Garde in de studio in Hilversum. Zij blikken vooruit op de naderende race, bespreken de belangrijkste momenten van het weekend en analyseren de onderwerpen die spelen in de paddock. Vanaf locatie komt pitreporter Chiel van Koldenhoven met interviews en het laatste nieuws. Hij wordt bijgestaan door analist Tom Coronel.

Het liveverslag van de race op het Île Notre-Dame begint om 20.00 uur. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk verzorgen het commentaar bij de livebeelden. Zij worden bijgestaan door Allard Kalff vanuit Virtual Race Control. Na de finish is de podiumceremonie te zien, waarna de analisten aan tafel de belangrijkste momenten van de race bespreken. Op het circuit haalt Van Koldenhoven de hoofdrolspelers voor de camera voor een terugblik op hun race.

Uitzendingen F1 TV Pro - Grand Prix van Canada 2024

Uitzendingen F1 TV Pro - vrijdag 7 juni

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending Formule 1 Eerste vrije training 19.30u 20.30u Formule 1 Tweede vrije training 23.00u 00.00u

Uitzendingen F1 TV Pro - zaterdag 8 juni

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending Formule 1 Derde vrije training 18.30u 19.30u Formule 1 Voorbeschouwing 21.30u 22.00u Formule 1 Kwalificatie 22.00u 23.00u Formule 1 Nabeschouwing 23.10u 00.00u

Uitzendingen F1 TV Pro - zondag 9 juni

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending Formule 1 Voorbeschouwing 19.00u 20.00u Formule 1 Grand Prix van Canada 20.00u 22.00u Formule 1 Nabeschouwing 22.00u 23.00u

F1 TV Pro: Het alternatief voor Viaplay in Nederland

F1 TV Pro is de officiële streamingdienst van de Formule 1 en biedt een uitstekend alternatief voor Viaplay in Nederland. Met deze dienst kun je alle F1-trainingen, kwalificaties en races live bekijken. Daarnaast krijgen abonnees toegang tot de races in Formule 2, Formule 3 en de F1 Academy. Dit weekend komen de eerste twee klassen ook in actie in Canada.

Voordelen van F1 TV Pro

F1 TV Pro biedt een scala aan extra functies die de Formule 1-ervaring verbeteren, zoals:

Livetiming: Volg realtime statistieken en rondetijden van alle coureurs.

Volg realtime statistieken en rondetijden van alle coureurs. Driver Tracker: Bekijk de posities van alle coureurs op de baan.

Bekijk de posities van alle coureurs op de baan. Onboard-beelden: Beleef de race vanuit het perspectief van de coureurs.

Kosten en abonnement

Een abonnement op F1 TV Pro kost € 11,90 per maand en kan maandelijks worden opgezegd. Er is geen jaarabonnement beschikbaar, wat het ideaal maakt voor gebruikers die flexibiliteit zoeken zonder langdurige verplichtingen.

Voor- en nabeschouwing

Voor en na de kwalificaties en races in Monaco biedt F1 TV Pro uitgebreide analyses en besprekingen. Internationale experts bespreken ter plekke de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen. Ook worden coureurs en teambazen geïnterviewd in de paddock, zodat je niets mist van de achtergronden en inzichten.

Taalopties

Tijdens de F1-uitzendingen kunnen abonnees kiezen in welke taal ze het commentaar willen horen. De beschikbare talen zijn:

Nederlands (van Viaplay)

Engels

Duits

Frans

Spaans

Portugees

F1 TV Pro biedt dus een veelzijdige en flexibele manier om Formule 1 en de aanverwante klassen te volgen, met tal van functies en taalopties om je kijkervaring te verrijken.