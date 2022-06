F1 Canada 2022: De laatste technische foto's uit de pitstraat

De achterkant van de Alpine A522 Foto: Giorgio Piola

De achterkant van de Alpine A522 en in het bijzonder de nieuwe balkvleugel, die bij de GP van Azerbeidzjan werd geïntroduceerd. In navolging van Red Bull heeft Alpine de elementen op elkaar gestapeld. Een ander klein, maar interessant detail is hoe de endplate uitwaaiert in de onderste sectie. Ook zichtbaar: de kleine vortex-generatoren op de centrale overgangslijn van de diffuser, zoals veel teams gebruikten onder de vorige technische reglementen.

De achtervleugel van de Alpine A522 Foto: Giorgio Piola

De achtervleugel van de Alpine A522 - let vanuit deze hoek ook op de camber van het bovenste balkvleugelelement. De kleine druppelvormige oneffenheid op de DRS-actuator is ook een leuk detail.

De voorkant van de vloer van de Red Bull RB18

Onder het chassis van de Red Bull RB18 zien we de bib wing en het ontwerp van de strakes en het voorste deel van de tunnels onder de vloer.

De voorkant van de vloer van de RB18 vanuit een andere hoek

Nog een foto van de ondervloer van de Red Bull RB18. Door deze hoek kunnen we zien hoe de strakes en de geometrie van de carrosserie invloed hebben op de luchtstroom.

De remtrommel van de RB18 is voorzien van aluminiumtape

Een close-up van het voorste remassemblage van de Red Bull RB18. De trommel is op deze foto bevestigd en voorzien van diverse stroken met aluminiumtape.

Ook zichtbaar zijn de in- en uitlaat van de brake duct op de RB18

Als we de remassemblage van de Red Bull RB18 vanaf de andere kant bekijken, zien we de in- en uitlaat die gebruikt worden. Die moeten zich anno 2022 allebei aan de binnenkant van de assemblage bevinden.

Een op maat gemaakte blower houdt de RB18 koel in de pits

Met een op maat gemaakte blower in de airbox van de RB18 wordt de bolide koel gehouden in de garage van Red Bull. Indien nodig kan aan de twee kamers aan de zijkanten van de hoofdleiding nog droogijs worden toegevoegd.

De lepelvormige achtervleugel van de RB18, inclusief Gurney-flap

De Red Bull RB18 is voorzien van een lepelvormige achtervleugel. Op de bovenste rand van de bovenste flap is een Gurney-flap bevestigd, die kan worden bijgeknipt of weggegooid om de auto beter in balans te krijgen.

Mercedes kiest juist voor een low downforce-achtervleugel

De Mercedes W13 is uitgerust met de low downforce-achtervleugel, die het team ook in Miami en Azerbeidzjan al gebruikte.

Ingezoomd op de voorvleugel van de Mercedes W13

Een close-up van de voorvleugel van de W13. De kleine steuntjes van de diverse flaps zijn opvallend genoeg van carbon, terwijl je die normaal van metaal zou verwachten.

Een close-up van de vloer van de Ferrari F1-75, met onder meer de uitsnede Foto: Giorgio Piola

Een close-up van de achterkant van de vloer van de Ferrari F1-75. Hier is zichtbaar hoe het tunnelgedeelte omhoog komt om een zijwand te vormen en de buitenste rand van de vloer op een lager punt laat. De vloer van de F1-75 heeft ook een uitsparing die de tongvormige randvleugel blootlegt.

De assemblage van de voorrem van de Ferrari F1-75 Foto: Giorgio Piola

De voorremassemblage van de Ferrari zonder de trommel. Hierdoor zijn enkele interne details zichtbaar, zoals hoe de luchtstroom wordt gekanaliseerd van de inlaat naar de remonderdelen.

De achtervleugel en diffuser van de Ferrari F1-75 Foto: Giorgio Piola

Als we de F1-75 van achteren bekijken, zien we de trapsgewijze uitsnijdingen in de onderste rand van de winglets van de brake ducts. Ook zijn de zeer smalle centrale sectie van de diffuser en de binnenwaartse kromming van de bovenste hoeken van de diffuser zichtbaar.

De neus van de Aston Martin AMR22, die nog voorzien moet worden van flaps voor de voorvleugel Foto: Francois Trembley / Motorsport Images

Een close-up van de neus van de Aston Martin AMR22, waar het beweegbare deel van de bovenste vleugelelementen van de voorvleugel nog bevestigd moeten worden.

Ook bij Mercedes was de remassemblage zonder trommel zichtbaar Foto: Francois Trembley / Motorsport Images

De voorrem van de Mercedes W13 zonder trommel onthult de leidingen die worden gebruikt om koele lucht naar de remklauw te voeren.

De inlaat van de brake ducts bij Mercedes is deels voorzien van gaas Foto: Francois Trembley / Motorsport Images

De eindafscherming en de deflectoren van de brake duct van de W13 en een blik op de inlaat, die in een van de segmenten van gaas is voorzien om te voorkomen dat vuil zich ophoopt.

Bij AlphaTauri is op de AT03 juist gekozen voor draadjes

Het voorste remkanaal van de AlphaTauri AT03. Let op de grootte van de inlaat met zijn verschillende kanalen, waarvan sommigen zijn afgeschermd door draadwerk. De snorkelachtige sectie loopt door naar de achterkant van de assemblage, waar de warmte die van binnenuit wordt gegenereerd, wordt afgevoerd.

De interne remleidingen die koude lucht naar de remonderdelen van de AT03 voeren

De voorste remassemblage van de AT03 vanuit een andere hoek bekeken. De interne leidingen die koele lucht naar de remonderdelen voeren, zijn hier goed zichtbaar.

Ook van de achterrem op de AT03 krijgen we zo'n beeld

We gaan naar de achterkant, waar we een soortgelijk beeld krijgen van de achterrem van de AT03 zonder trommel.

Ook AlphaTauri kiest in Montreal voor relatief weinig downforce

Nog verder naar achteren krijgen we een goed beeld van de achtervleugel van de AT03, die zoals verwacht in Montreal aan de lage kant van de downforce-schaal zit.

Haas heeft juist een flinke achtervleugel op de VF-22 gemonteerd

Vergelijk dat eens met de lepelvormige achtervleugel op de Haas VF-22.

De remschijven op de Alfa Romeo C42 zijn verpakt in een interne behuizing

Een blik op de interne samenstelling van de voorremmen van de Alfa Romeo C42 zonder de trommel. Alfa heeft dit seizoen, net als andere teams, gekozen voor een interne behuizing voor de remschijven.