De Formule 1-teams zijn vanaf dit jaar gebonden aan een budgetplafond, een maximaal bedrag dat zij per seizoen mogen uitgeven. Lang leek dit een utopie, maar eigenaar Liberty Media kreeg het toch voor elkaar om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Voor het eerst zagen alle teams in dat het belang van de sport groter was dan hun eigenbelang. De coronacrisis hielp een handje mee, maar ook voor die tijd was Liberty Media al goed op weg om deze doorbraak in de F1-historie voor elkaar te krijgen. In eerste instantie werden de nieuwe Amerikaanse eigenaren nog uitgelachen om hun idee, maar nu staat er wel een duurzaam plan op poten. Liberty Media CEO Gref Maffei steekt de loftrompet over voormalig F1 CEO Chase Carey.

“Chase heeft geweldig werk geleverd”, zei Carey in gesprek met Wall Street-webcast. “Ik voelde me soms wel wat schuldig. Ik was namelijk degene die hem overhaalde de baan aan te nemen. Vervolgens moest hij de hele wereld over vliegen en omgaan met recalcitrante teams. Chase was een strijder voor de goede zaak, en hij heeft zeer goede veranderingen teweeggebracht. Bernie Ecclestone heeft een goed product gebouwd en verdient daarvoor ongelofelijk veel krediet. Maar er was geen langetermijnvisie. En er was sprake van een wispelturige relatie met de promotors, de F1 en de rechtenhouders. Dat is volledig veranderd. De toon is vele malen beter. Chase was in staat om het nieuwe Concorde-verdrag rond te maken. Dat is zo’n enorme prestatie ten opzichte van alles wat er eerder ooit gedaan is.”

"Domme Amerikanen, wat weten wij nou van de sport?"

Maffei benadrukt dat het kostenplafond, dat na de eerste fase van de COVID-pandemie nog verder werd aangescherpt, volledig op het conto van Carey komt: “Bernie Ecclestone en Max Mosley hebben na de recessie in 2009 geprobeerd een kostenplafond in te voeren. Zij kregen het niet voor elkaar. Wij wel. Domme Amerikanen, wat weten wij nou van de sport? We zeiden dat we het wilden gaan doen en we werden uitgelachen. Chase heeft het voor elkaar gekregen. Alle credits voor hem.”