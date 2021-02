F1 plant bijeenkomst met rijders in Bahrein over voorbeeldfunctie

Vorige maand vertelde Domenicali kort na zijn aantreden als CEO van de F1 dat de coureurs zich bewust moeten zijn dat zij het uithangbord van de sport zijn. In december raakte nieuwbakken Haas F1-coureur Nikita Mazepin echter in opspraak nadat hij een video op zijn Instagram-account plaatste waarin hij een vrouw betastte. Het incident werd veroordeeld door de F1 en Haas, dat er echter voor koos om de kwestie intern af te handelen. Tegenover een select mediagezelschap, waaronder Motorsport.com, verklaarde Domenicali zijn visie op de acties van Mazepin, die hij niet bij de voorbeeldfunctie van een F1-coureur vindt passen.

“Het was duidelijk dat zijn acties niet acceptabel zijn, zo simpel is het. Hij heeft zich verontschuldigd”, vertelde Domenicali. “Als reactie op zijn handelen moeten we ervoor zorgen dat ze begrijpen dat we geen grappen kunnen maken over dergelijke zaken. Dat kan echt niet. Ze zijn te belangrijk om niet te begrijpen dat ze voorbeelden zijn, en dat moeten ze omarmen. Daar gaan we gezamenlijk over praten, niet alleen met hem. Op een geschikt moment wil ik een bijeenkomst organiseren om ze duidelijk te maken hoe belangrijk ze zijn voor onze sport.”

Die ontmoeting over de voorbeeldfunctie van de coureurs moet er zo snel mogelijk komen volgens Domenicali. Per brief heeft hij de coureurs ingelicht dat de bijeenkomst wat hem betreft rond openingsrace van 2021 in Bahrein gehouden worden. “Ik heb alle coureurs persoonlijk een brief gestuurd, want ik wil met ze delen hoe belangrijk het is dat ze hun waarde begrijpen in het zijn van een positieve ambassadeur van de F1”, zei hij. De coureurs moeten zich ook bewust zijn dat zij het uithangbord zijn van de initiatieven die de F1 in het afgelopen jaar heeft opgezet om sociale problemen aan de kaak te stellen, zoals het We Race As One-initiatief en het voornemen om de diversiteit in de sport te vergroten.

“Ik heb ze uitgenodigd voor een bijeenkomst die we zo snel mogelijk in fysieke vorm moeten hebben, het doel is om dat in Bahrein te doen”, vervolgt Domenicali. “Nooit eerder hebben we in de F1 zoveel fantastische, jonge, getalenteerde coureurs gehad en we kunnen de kans niet laten lopen om ze te laten weten dat ze meer zijn dan alleen coureurs. Ze hebben een grote verantwoordelijkheid, want ze zijn het gezicht van de sport. Ze moeten het belang van hun gedrag en woorden begrijpen. De aanpak die ik wil delen is dat wij een voorbeeldfunctie hebben.”