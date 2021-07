Officieel: Volgende F1-sprintrace tijdens Italiaanse GP in Monza

De Formule 1 experimenteerde in Groot-Brittannië voor het eerst met de sprintrace op zaterdag, hetgeen het kampioenschap overigens niet als een race wil aanduiden. De organisatie spreekt liever van een sprintkwalificatie, aangezien er naast drie WK-punten ook pole-position te verdienen valt. Max Verstappen schreef de eerste krachtmeting op zijn naam door Lewis Hamilton bij de start te verschalken. In Italië volgt deel twee van het experiment.

De Formule 1 heeft het tijdschema voor de Italiaanse GP inmiddels wereldkundig gemaakt en daaruit blijkt dat de sprintkwalificatie van 16.30 uur tot 17.00 uur op zaterdagmiddag zal plaatsvinden. De race gaat wederom over een afstand van ongeveer honderd kilometer, oftewel achttien rondjes over het Autodromo Nazionale di Monza. De reguliere kwalificatie verschuift door de ingreep net als op Silverstone naar vrijdagavond. De beslissende tijdstraining staat in het schema vermeld van 18.00 uur tot 19.00 uur.

F1 tevreden na eerste test: "Staat iedere dag iets op het spel"

Volgens sportief F1-directeur Ross Brawn zijn de reacties op de eerste sprintrace overwegend positief geweest. De test smaakt volgens de Brit naar meer, al geeft hij toe dat er nog enkele verbeterpunten zijn. Zo hebben meerdere coureurs aangegeven het vreemd te vinden dat pole-position naar de winnaar van de sprintrace gaat en niet naar de snelste man in de reguliere kwalificatie. Daarnaast is er onvrede over de parc fermé-regels, die al na de eerste vrije training van kracht zijn. Onder meer Verstappen heeft laten weten dat de tweede training op zaterdagochtend daardoor voor spek en bonen is. De Formule 1 heeft beide zaken echter nog niet aangepast en spreekt in de aankondiging van een opzet identiek aan die van Silverstone.

Vanuit commercieel oogpunt ziet de Formule 1 overigens ook veel meerwaarde in de herziene opzet. Zo heeft Brawn te kennen gegeven dat er dankzij de sprintkwalificatie en het verschuiven van de reguliere kwalificatie iedere dag iets op het spel staat. Voor de organisatie in pakweg Spa of Zandvoort is het niet zo'n probleem om de tickets voor vrijdag te verkopen, maar andere races hebben daar iets meer moeite mee. Door de reguliere kwalificatie op vrijdag te posteren, hebben zowel TV-kijkers als ook fans op het circuit iedere dag iets om naar uit te kijken.

Tijdschema voor de Grand Prix van Italië 2021:

Eerste vrije training 14.30 - 15.30 uur Kwalificatie 18.00 - 19.00 uur Tweede vrije training 12.00 - 13.00 uur Sprintkwalificatie 16.30 - 17.00 uur Race 15.00 uur