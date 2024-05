De Thaise premier Srettha Thavisin bracht afgelopen weekend nog een bezoek aan de Grand Prix van Emilia-Romagna, waar hij een zou hebben gehad gesprek met het management van de Formule 1. Hij hoopt het toerisme in zijn land een boost te kunnen geven met een F1-race op een stratencircuit in Bangkok. Zuid-Korea aast eveneens op een Grand Prix en ook Indonesië heeft al een tijdje de ambitie om op de Formule 1-kalender te komen. Greg Maffei, de CEO van Liberty Media, bevestigde donderdag de interesse van deze drie landen voor een GP en gaf aan dat hij een nieuwe race in Azië wel ziet gebeuren.

Volgens Maffei heeft de Grand Prix van China laten zien hoeveel potentie de Formule 1 nog heeft in Azië. Kaarten voor de racedag op het Shanghai International Circuit waren binnen enkele minuten uitverkocht, met dank aan de Chinese coureur Zhou Guanyu. “Na vier jaar hadden we eindelijk weer een race in China en die was zeer succesvol”, zei Maffei tijdens een F1 in Depth-evenement in Monaco, dat mede door Autosport Business was georganiseerd. “De interesse in China is geëxplodeerd, mede doordat we nu een Chinese coureur hebben. Het is geweldig om die groei in China te zien. Maar er is heel veel interesse vanuit Azië. Thailand, Seoul en Indonesië hebben belangstelling [in een Grand Prix] getoond.”

“Er zijn heel veel plekken die een Formule 1-race willen hebben”, vervolgt Maffei. “We zijn daarom heel goed aan het kijken naar waar onze fans zitten en waar ze zouden kunnen zitten, wie een geweldige race kan organiseren en wie zich een race kan veroorloven - en wie zich op de kruising van deze drie cirkels bevindt. Het is heel makkelijk voor te stellen dat er nog een race in Zuidoost-Azië bij komt.”

De komst van nieuwe Grands Prix heeft onherroepelijk gevolgen voor de races in Europa, waaronder die in Zandvoort en Spa. De Formule 1 kijkt naar de mogelijkheid om Europese GP's te laten rouleren.