Formule 1 bevestigt: Grand Prix van Japan opnieuw afgelast

Er hingen al langer donkere wolken boven de Grand Prix van Japan. De Formule 1-race stond gepland op 10 oktober, als laatste horde van een triple header met Rusland en Turkije. De coronasituatie is de afgelopen weken flink verslechterd met een forse toename van het aantal besmettingen. De lokale maatregelen zijn aangescherpt en in het land nam de weerstand tegen de organisatie van grote evenementen - waaronder ook de Olympische Spelen in Tokio - toe. Bovendien staat het land op rood voor Groot-Brittannië, wat zorgt voor de nodige inreisproblemen voor de Formule 1-teams. De lokale organisatie hoopte in eerste instantie nog om de race zonder publiek te kunnen organiseren maar nu is in overleg met de F1-organisatie besloten om de race te schrappen. In 2020 werd de wedstrijd ook al van de kalender gehaald.

In een kort statement meldde de Formule 1: “Na continue gesprekken met de promotor en autoriteiten in Japan heeft de Japanse overheid besloten om de race vanwege de aanhoudende pandemie in het land te annuleren. Formule 1 werkt nu aan de details van een aangepaste kalender en zal de details in de komende weken presenteren. Formule 1 heeft dit jaar, en in 2020, bewezen dat we kunnen aanpassen en oplossingen kunnen vinden voor de aanhoudende onzekerheden. We zijn blij met de getoonde belangstelling van locaties om dit jaar en daarna Formule 1-evenementen te organiseren.”

Er werd eerder al gesproken over een tweede race in Turkije, waar de F1 op 3 oktober te gast is. Ook dat land staat echter op de rode lijst voor Groot-Brittannië, waardoor bij terugkomst een quarantaine van tien dagen verplicht is. Dat levert problemen op voor de volgende serie races. Een andere optie is een tweede race in Austin. Daar staat op 24 oktober de Grand Prix van de Verenigde Staten gepland en het circuit zou bereid zijn om een week eerder ook de GP van Austin te organiseren. In Texas stijgen momenteel de coronacijfers ook hard, waardoor er ook weer vraagtekens achter deze race staan. Het doorgaan van de GP’s van Mexico en Brazilië is eveneens onzeker want ook deze landen staan op de rode lijst. De Formule 1 heeft geen uitzonderingspositie verkregen van de Britse overheid

Nieuwkomer Qatar toonde zich al bereid om een F1-race te organiseren, terwijl ook de optie om een tweede GP in Bahrein te rijden open gehouden wordt. Dat zou inhouden dat in de slotfase van het seizoen viermaal in het Midden-Oosten geracet wordt.

Aangepaste F1-kalender 2021

Datum Race Circuit 28 maart Grand Prix van Bahrein Bahrain International Circuit 18 april Grand Prix van Emilia-Romagna Autodromo Enzo e Dino Ferrari 2 mei Grand Prix van Portugal Autodromo Internacional do Algarve 9 mei Grand Prix van Spanje Circuit de Barcelona-Catalunya 23 mei Grand Prix van Monaco Monte Carlo 6 juni Grand Prix van Azerbeidzjan Baku City Circuit 20 juni Grand Prix van Frankrijk Circuit Paul Ricard 27 juni Grand Prix van Stiermarken Red Bull Ring 4 juli Grand Prix van Oostenrijk Red Bull Ring 18 juli Grand Prix van Groot-Brittannië Silverstone 1 augustus Grand Prix van Hongarije Hungaroring 29 augustus Grand Prix van België Spa-Francorchamps 5 september Grand Prix van Nederland Circuit Zandvoort 12 september Grand Prix van Italië Autodromo Internazionale Monza 26 september Grand Prix van Rusland Sochi Autodrom 3 oktober Grand Prix van Turkije Istanbul Park 24 oktober Grand Prix van de Verenigde Staten Circuit of the Americas 31 oktober Grand Prix van Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez 7 november Grand Prix van Brazilië Autodromo Jose Carlos Pace 21 november Nog niet bekend Nog niet bekend 5 december Grand Prix van Saudi-Arabië Jeddah Street Circuit 12 december Grand Prix van Abu Dhabi Yas Marina Circuit