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F1 wil voor zomerstop beslissen over eventueel inhalen van races in Bahrein en Saudi-Arabië

Formule 1-baas Stefano Domenicali zegt dat er nog steeds hoop is dat de koningsklasse één van de uitgestelde races in Bahrein en Saoedi-Arabië kan inhalen

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Gepubliceerd:
Start van de race

Race start

Foto: Andrea Diodato - Getty Images

F1 heeft een deadline tijdens de zomerstop vastgesteld om een van zijn uitgestelde races in het Midden-Oosten alsnog te organiseren, omdat het idealiter nog steeds Bahrein of Saudi-Arabië aan de kalender wil toevoegen.

Beide races in het Midden-Oosten werden in maart afgelast te midden van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran, waarbij de langdurige vijandelijkheden van de afgelopen maanden de serie noopten noodplannen te maken voor het geval ook de seizoensafsluitende evenementen in Qatar en Abu Dhabi met annulering bedreigd zouden worden.

Maar na de ondertekening van een staakt-het-vuren en een voorlopige overeenstemming om het conflict binnen de komende 60 dagen op te lossen, hoopt Domenicali dat F1 zijn geplande kalender zoals voorzien kan afwerken en zelfs een van de twee races in het Midden-Oosten alsnog kan inhalen.

"Ik hoop echt dat we alle voorwaarden kunnen hebben - veiligheid voorop, natuurlijk, voor al onze mensen - zodat we daarheen kunnen gaan," vertelde Domenicali aan Sky. "Als er een mogelijkheid komt, als er ruimte is voor wat tot nu toe niet is verreden, dan gaan we dat doen. Op het juiste moment en onder de juiste omstandigheden."

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls, Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Gezien F1's volle kalender is de enige haalbare optie om een race toe te voegen in het gat van één week tussen de rondes in Azerbeidzjan en Singapore in september, wat hoogstwaarschijnlijk de Grand Prix van Bahrein zou zijn. Domenicali zei dat er vóór F1's zomerstop in augustus een besluit nodig is, gezien de betrokken logistiek.

"Ik denk dat we de eventuele mogelijkheid om een van de races die we niet hebben gedaan in te halen, vóór de zomerstop moeten benutten," zei hij toen hem naar het uiterste beslismoment werd gevraagd.

F1 heeft ook noodplannen gemaakt voor het scenario dat Qatar en Abu Dhabi onder druk komen te staan, met back-up plannen om naar het Portugese circuit van Portimao te gaan, wat een proef zou zijn voordat de locatie in 2027 officieel terugkeert op de kalender. De deadline voor dat besluit is vastgesteld op half september.

"Het is de plicht van een goede organisator of promotor om ervoor te zorgen dat er plannen klaar liggen," voegde Domenicali eraan toe. "Wat het einde van het jaar betreft, is dat voor ons geregeld en moet de beslissing halverwege september worden genomen."

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