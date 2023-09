F1 beslist binnenkort of Italië twee Grands Prix mag blijven organiseren

De Formule 1-kalender is de afgelopen jaren steeds voller geraakt met nieuwkomers als Miami, Las Vegas, Qatar en Saudi-Arabië. Daardoor moet de F1 ook beslissingen nemen over de toekomst van andere races, aangezien er nog altijd genoeg interesse is van nieuwe locaties - waaronder Madrid - om een Formule 1-race te organiseren. Een van de landen die zich zorgen moet maken, is Italië. Het land geniet een lange autosporthistorie en heeft met Monza al sinds 1950 een Grand Prix, maar sinds 2020 is daar ook de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola bij gekomen.

Dit jaar ging die race vanwege overstromingen niet door, maar het circuit staat tot en met 2025 op de kalender - net als Monza. Na 2025 zijn er echter geen garanties voor een race in Italië. Er wordt gesuggereerd dat circuits als Spa-Francorchamps en Zandvoort elkaar moeten rouleren om op die manier meer variatie in de kalender te creëren en op die manier meer plaats te bieden voor nieuwe locaties. Daardoor lijkt de kans klein dat Italië twee Grands Prix kan behouden, iets waar Formule 1-baas Stefano Domenicali binnenkort een beslissing over wil nemen.

"Er is één kwestie dat op korte termijn besproken zal worden, en dat is het begrijpen van de toekomst van de Formule 1 in Italië", zegt Domenicali tegen Motorsport.com. "We moeten zien of de middelen er zijn om de twee Grands Prix op de kalender te houden, of dat we ons focussen op één. Ik wil Imola bedanken omdat de organisatie klaarstond om een kans aan te grijpen in een lastige periode met corona, wat bevestigde dat zij de gedane belofte zijn nagekomen."

Faciliteiten upgraden

Monza is van plan om deze herfst te beginnen aan het upgraden van de faciliteiten voor de Formule 1-race om zo te voldoen aan de wensen van de F1-top. Zij hebben namelijk al vaker aangegeven dat historie niet meer genoeg reden is voor een F1-contract en dat de faciliteiten mee moeten gaan met de tijd. Onder de aanpassingen aan de faciliteiten vallen onder meer grotere tunnels onder het circuit, betere hospitality-faciliteiten en betere tribunes. Domenicali vindt het belangrijk dat Monza daarmee aan de slag gaat, aangezien hij graag ziet dat Monza op hetzelfde niveau komt van andere circuits.

"Ze hebben mij bevestigd dat de noodzakelijke renovatiewerkzaamheden aan de faciliteit zullen beginnen na afloop van de Grand Prix", geeft Domenicali aan. "Het is een belangrijke stap, aangezien het volgend jaar nodig is om een signaal van verbetering af te geven. De historische waarde van Monza staat buiten kijf, maar we moeten ook met onze tijd meegaan op het gebied van diensten, die in lijn moeten zijn met de prijzen die worden betaald door degenen die naar het circuit komen. Binnen een jaar zullen we duidelijke ideeën hebben over de toekomst."

Voor Domenicali is de hele fanbeleving een van de belangrijkste aspecten en hij wijst daarbij naar Zandvoort. "Er zijn landen die enorme investeringen hebben gedaan en infrastructuur hebben gebouwd die in lijn is met hun financiële mogelijkheden. Maar er zijn ook andere aspecten die meewegen bij de beoordeling van een evenement, en ik denk dat wat we in Zandvoort hebben gezien op het gebied van entertainment een heel goed voorbeeld is. De manier waarop het publiek werd vermaakt was ongelooflijk."

