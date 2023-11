De geruchtenmolen over het mogelijk schrappen van de Grand Prix van Abu Dhabi eind november begon met draaien nadat het Britse Foreign & Commonwealth Office bekendmaakte dat zij het dreigingsniveau op 29 oktober verhoogd heeft voor de Emiraten. Volgens de overheidsinstelling is "de kans aanwezig dat er aanslagen gepleegd worden, ook op plekken waar buitenlandse bezoekers zijn." De Formule 1 is er echter snel bij om dit gerucht de kop in te drukken en heeft in een statement bekendgemaakt dat de race niet in gevaar is. Motorsport.com heeft begrepen dat de teams al eerder op de hoogte zijn gebracht door de F1-organisatoren.

Het FCO noemde in hun statement over het verhogen van het dreigingsniveau dat "terroristen statements naar buiten blijven brengen dat zij aanslagen gaan plegen in de Golfstaten. Daar behoren ook plekken bij van westerse interesse, zoals compounds, militairen, olielocaties, transportlocaties alsmede de luchthavens. Ook drukbezochte locaties als restaurants, hotels, stranden, winkelcentra en moskeeën zijn een doelwit." Volgens de Britse instelling moeten bezoekers oplettend zijn, met name op publieke plekken en evenementen die voor het publiek toegankelijk zijn.

De geruchtenmolen draait op volle toeren na deze bekendmaking, want in het Midden-Oosten heerst veel onrust. Met name het Israël-Palestina conflict wordt aan de verhoging gelinkt, al is het een misvatting dat het niveau op een ongewoon hoog niveau staat. Het dreigingsniveau is namelijk op gelijke hoogte gesteld met bijvoorbeeld landen als Duitsland, België en Frankrijk.

Eerdere afgelastingen

Het is niet de eerste keer dat in het Midden-Oosten een Grand Prix op het spel staat vanwege veiligheidsoverwegingen. Zo werd er tijdens de eerste training in Saudi-Arabië in 2022 een aanslag gepleegd op enkele kilometers afstand van het circuit, maar na urenlang intensief overleg met de coureurs en de teams besloot F1 de race door te laten gaan. In 2011 ging er wel een streep door de F1-race in Bahrein vanwege onrusten in dat land te midden van de Arabische Lente.

Bekende gevallen van dat er wel een race van de kalender werd gehaald zijn Rusland 2022 na de Russische invasie in Oekraïne, en dit jaar nog werd de race in Emilia-Romagna geschrapt vanwege de overstromingen die in de omgeving van het circuit plaatsvonden.