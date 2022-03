F1-bazen melden coureurs dat Grand Prix van Saudi-Arabië doorgaat

Kort na de start van de eerste vrije training op vrijdagmiddag werd een zwarte rookpluim in de lucht gezien na een explosie in een oliefabriek in de buurt van de internationale luchthaven van Jeddah. De ontploffing vond plaats bij een raffinaderij van Aramco en ligt ongeveer zestien kilometer bij het circuit vandaan. Hoewel in eerste instantie de oorzaak van de explosie onduidelijk was, kreeg F1 snel van de Saoedische autoriteiten te horen dat het incident was veroorzaakt door een raketaanval van rebellengroepering Houthi's. De organisatie eiste deze en andere aanvallen tegen Saudi-Arabië op en liet weten dat dit wordt voortgezet totdat de groepering zijn doelstellingen voor Jemen bereikt.

De veiligheid op het circuit was al omhoog geschroefd na een aantal aanslagen vorige week, onder meer in Jeddah. Het laatste incident heeft ertoe geleid dat sommigen zich afvragen of de Grand Prix van Saudi-Arabië moet doorgaan. In een spoedvergadering met F1-baas Stefano Domenicali, de coureurs en teams, waardoor de tweede vrije training vertraging opliep, werd duidelijk gemaakt dat er geen sprake is van afgelasting. De Italiaanse F1 CEO zou de aanwezigen hebben verteld dat de race gewoon doorgaat en dat de lokale autoriteiten duidelijk hebben gemaakt dat de veiligheid prioriteit heeft.

Na de vergadering vertelde Haas-teambaas Gunther Steiner aan ServusTV: "De overheid heeft ons verzekerd dat het veilig is om te rijden. Na de training hebben we nog een vergadering. Ikzelf voel me veilig, anders zou ik hier niet zijn."

Domenicali beloofde de F1-teams op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en er zal vrijdagavond nog een vergadering met de teambazen plaatsvinden. De aanval in Jeddah op vrijdag komt minder dan een week nadat de Houthi's een aantal doelen in Saudi-Arabië aanvielen. The Coalition to Restore Legitimacy in Jemen heeft in een verklaring bevestigd dat zij verantwoordelijk was voor een raket die afgelopen zaterdag brand veroorzaakte in een distributiecentrum van Aramco in Jeddah. De coalitie lanceerde ook een spervuur van raket- en drone-aanvallen op verschillende doelwitten in het land.