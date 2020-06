F1-bazen Carey en Brawn praten coureurs bij over hervatting seizoen

“We hebben een ‘call’ gehad met Chase Carey en Ross Brawn”, zegt Grosjean bij Sky Sports F1. “Ik kon er helaas niet bij zijn, maar Alex [Wurz, de voorzitter van de vereniging van Grand Prix-coureurs] en Sebastian [Vettel, een van de andere bestuursleden] waren wel present en hebben mij vervolgens laten weten wat er gezegd is. We proberen zoveel mogelijk betrokken te zijn bij alles en willen helpen waar dat kan, omdat het voor de teams belangrijk is dat we zo snel mogelijk weer racen.”

Zoals het nu staat, begint het Formule 1-seizoen 2020 in juli met twee races op de Red Bull Ring bij Spielberg. De Oostenrijkse minister van volksgezondheid moet echter nog toestemming geven. Een uitgebreid veiligheidsprotocol voor de Formule 1 is reeds ingediend bij de Oostenrijkse overheid. “Het is moeilijk om in te schatten hoe de situatie straks precies is”, stelt Grosjean. “Er worden heel veel maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alles straks soepel kan verlopen, maar misschien is de situatie in de wereld in juli wel een stuk beter en kunnen we sommige dingen al iets versoepelen.”

De eerste wedstrijden van het jaar gebeuren zonder publiek. Grosjean erkent dat het een aparte gewaarwording zal zijn om voor lege tribunes te rijden. “Het zal normaal en tegelijkertijd abnormaal zijn”, zegt de Haas-coureur over de eerste races sinds de uitbraak van het coronavirus. “We gaan weer racen, maar dat gebeurt wel met een gelimiteerd aantal mensen in het team en zonder toeschouwers. Sommige dingen zullen hierdoor heel anders zijn, andere dingen zullen hetzelfde zijn als altijd. Maar het zal hoe dan ook goed zijn om weer te racen. Dat is waar iedereen natuurlijk naar uitkijkt.”

Weinig thuis in tweede helft 2020

De Formule 1 hoopt dit jaar nog een flink aantal races af te werken. Na een paar maanden thuis zullen de coureurs gedurende de tweede helft van het jaar waarschijnlijk dus veel op pad zijn. “Het zal zwaar zijn om weer van huis te zijn”, erkent de Fransman. “We genieten op dit moment van de tijd die we thuis doorbrengen, maar als alles straks weer in gang schiet, hebben we misschien wel vier races op rij in Europa en mogelijk wacht ons iets vergelijkbaars als we daarna naar Azië gaan. We zijn dus misschien wel steeds een maand van huis. We moeten ons daarop voorbereiden. Het zal anders zijn dan anders, aangezien je normaal gesproken zo laat mogelijk probeert te arriveren en zo vroeg mogelijk weer probeert te vertrekken. Maar we moeten ons best doen voor iedereen en als dat betekent dat we iets minder tijd voor onszelf hebben, dan is dat maar zo.”