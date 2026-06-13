F1 Barcelona 2026: Hoe laat, zenders en waar live kijken
Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië 2026 en waar kun je de race live bekijken in Nederland? In dit overzicht vind je alle starttijden en zenders in Nederlandse tijd.
Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images
Belangrijkste info in één oogopslag
- GP van Barcelona-Catalonië: 15.00 uur (Nederlandse tijd)
- Datum: zondag 14 juni 2026
- Circuit: Circuit de Barcelona-Catalunya
- Zender: Viaplay en F1 TV Pro
Het Circuit de Barcelona-Catalunya is het decor voor de zevende Formule 1-race van 2026. De kwalificatie is achter de rug, maar wie gaat er met de zege en de 25 WK-punten aan de haal in de Grand Prix van Barcelona-Catalonië? In dit overzicht lees je hoe laat de race begint en waar je deze live kunt kijken in Nederland.
Hoe laat is de F1 GP van Barcelona-Catalonië 2026?
- Datum: zondag 14 juni 2026
- Starttijd: 15.00 uur (Nederlandse tijd)
- Duur: tot circa 16.30 uur
- Zender: Viaplay en F1 TV Pro
De Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië wordt verreden op zondag 14 juni 2026. De tweede race van het jaar op Europese bodem begint traditiegetrouw om 15.00 uur.
De coureurs moeten 66 ronden afleggen op het Circuit de Barcelona-Catalunya voor een totale raceafstand van 307,236 kilometer. Zonder onderbrekingen door rode vlaggen of lange safety car-fases is rond 16.30 uur duidelijk wie de overwinning voor zich heeft opgeëist.
F1 tijdschema Barcelona 2026 (Nederlandse tijden)
Hieronder vind je het volledige tijdschema voor de F1 GP van Barcelona-Catalonië 2026, inclusief alle starttijden in Nederlandse tijd.
|Datum
|Sessie
|Tijd (CEST)
|Vrijdag 12 juni
|Eerste vrije training
|13.30u - 14.30u
|Vrijdag 12 juni
|Tweede vrije training
|17.00u - 18.00u
|Zaterdag 13 juni
|Derde vrije training
|12.30u - 13.30u
|Zaterdag 13 juni
|Kwalificatie
|16.00u - 17.00u
|Zondag 14 juni
|Grand Prix van Barcelona-Catalonië
|
15.00u
Waar kijk je F1 Barcelona 2026 live in Nederland?
In Nederland is de F1 GP van Barcelona-Catalonië live te volgen via twee platforms: Viaplay en F1 TV Pro. Beide aanbieders zenden het volledige raceweekend live uit, van de eerste vrije training op vrijdag tot en met de race op zondag.
De race in Barcelona is niet gratis live te bekijken via een open tv-net in Nederland.
F1 Barcelona 2026 live kijken via Viaplay
- Voorbeschouwing: vanaf 14.00 uur
- Race: 15.00 uur
- Nabeschouwing: tot circa 17.30 uur
De Grand Prix van Barcelona-Catalonië 2026 wordt live uitgezonden door Viaplay. De uitzending begint met een uitgebreide voorbeschouwing met presentatrice Anne-Greet Haars en analisten Christijan Albers en Rudy van Buren in de studio. Chiel van Koldenhoven en Amber Brantsen zijn op locatie, terwijl Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het liveverslag verzorgen.
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Aanbieder
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TV-kanaal
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Wat kost het?
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Viaplay
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Viaplay-app
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Odido
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Kanaal 13
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Ziggo
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Kanaal 13
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Delta
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Kanaal 22
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KPN
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Viaplay-app
Formule 1 kijken via F1 TV Pro
- Start uitzending: 14.00 uur
- Race: 15.00 uur - circa 17.00 uur
Met F1 TV Pro kun je de Grand Prix van Barcelona-Catalonië live volgen met extra functies zoals:
- Onboardcamera’s van alle coureurs
- Live timing en driver tracker
- Teamradio en strategische inzichten
- Meertalig commentaar
- Directe toegang tot herhalingen
Kijk de GP van Barcelona-Catalonië live met F1 TV Pro!
Viaplay TV en Viaplay TV+: alternatieve kijkopties
Naast streaming via de app is Viaplay ook beschikbaar via lineaire televisie.
Viaplay TV (gratis)
- Beschikbaar via providers zoals Ziggo, KPN, Delta en Odido
- Kwalificatie en race later als integrale herhaling
Viaplay TV+ (premium)
- Volledige live-uitzending van alle sessies
- Beschikbaar via aanvullend tv-abonnement
Veelgestelde vragen over de F1 GP van Barcelona-Catalonië 2026
Hoe laat begint de F1 GP van Barcelona-Catalonië?
De Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië wordt op zondag 14 juni 2026 verreden en begint om 15.00 uur Nederlandse tijd.
Is de F1 GP van Barcelona-Catalonië 2026 gratis te zien?
Nee, de F1 GP van Barcelona-Catalonië wordt in Nederland niet live uitgezonden op een open kanaal. Je hebt dus een abonnement nodig op Viaplay, Viaplay TV+ of F1 TV Pro.
Wel wordt er zondagavond vanaf 21.30 uur een integrale herhaling getoond van de race op het open tv-kanaal Viaplay TV.
Wat maakt het Circuit de Barcelona-Catalunya bijzonder?
Het Circuit de Barcelona-Catalunya staat bekend als een circuit dat zeer geschikt is voor testsessies, omdat vrijwel alle soorten bochten in de lay-out voorkomen. De Formule 1 organiseerde dan ook jarenlang wintertests in Barcelona. Hoewel die eer tegenwoordig voor Bahrein is, vond de vijfdaagse shakedown dit jaar wel plaats in Barcelona.
Tip: Blijf op de hoogte
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