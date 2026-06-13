F1 Barcelona 2026: Hoe laat, zenders en waar live kijken

Belangrijkste info in één oogopslag

GP van Barcelona-Catalonië: 15.00 uur (Nederlandse tijd)

Datum: zondag 14 juni 2026

Circuit: Circuit de Barcelona-Catalunya

Zender: Viaplay en F1 TV Pro

Het Circuit de Barcelona-Catalunya is het decor voor de zevende Formule 1-race van 2026. De kwalificatie is achter de rug, maar wie gaat er met de zege en de 25 WK-punten aan de haal in de Grand Prix van Barcelona-Catalonië? In dit overzicht lees je hoe laat de race begint en waar je deze live kunt kijken in Nederland.

Hoe laat is de F1 GP van Barcelona-Catalonië 2026?

Datum: zondag 14 juni 2026

Starttijd: 15.00 uur (Nederlandse tijd)

Duur: tot circa 16.30 uur

Zender: Viaplay en F1 TV Pro

De Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië wordt verreden op zondag 14 juni 2026. De tweede race van het jaar op Europese bodem begint traditiegetrouw om 15.00 uur.

De coureurs moeten 66 ronden afleggen op het Circuit de Barcelona-Catalunya voor een totale raceafstand van 307,236 kilometer. Zonder onderbrekingen door rode vlaggen of lange safety car-fases is rond 16.30 uur duidelijk wie de overwinning voor zich heeft opgeëist.

F1 tijdschema Barcelona 2026 (Nederlandse tijden)

Hieronder vind je het volledige tijdschema voor de F1 GP van Barcelona-Catalonië 2026, inclusief alle starttijden in Nederlandse tijd.

Datum Sessie Tijd (CEST) Vrijdag 12 juni Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 12 juni Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 13 juni Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 13 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 14 juni Grand Prix van Barcelona-Catalonië 15.00u

Waar kijk je F1 Barcelona 2026 live in Nederland?

In Nederland is de F1 GP van Barcelona-Catalonië live te volgen via twee platforms: Viaplay en F1 TV Pro. Beide aanbieders zenden het volledige raceweekend live uit, van de eerste vrije training op vrijdag tot en met de race op zondag.

De race in Barcelona is niet gratis live te bekijken via een open tv-net in Nederland.

F1 Barcelona 2026 live kijken via Viaplay

Voorbeschouwing: vanaf 14.00 uur

Race: 15.00 uur

Nabeschouwing: tot circa 17.30 uur

De Grand Prix van Barcelona-Catalonië 2026 wordt live uitgezonden door Viaplay. De uitzending begint met een uitgebreide voorbeschouwing met presentatrice Anne-Greet Haars en analisten Christijan Albers en Rudy van Buren in de studio. Chiel van Koldenhoven en Amber Brantsen zijn op locatie, terwijl Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het liveverslag verzorgen.

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Formule 1 kijken via F1 TV Pro

Start uitzending: 14.00 uur

Race: 15.00 uur - circa 17.00 uur

Met F1 TV Pro kun je de Grand Prix van Barcelona-Catalonië live volgen met extra functies zoals:

Onboardcamera’s van alle coureurs

Live timing en driver tracker

Teamradio en strategische inzichten

Meertalig commentaar

Directe toegang tot herhalingen

Kijk de GP van Barcelona-Catalonië live met F1 TV Pro!

Viaplay TV en Viaplay TV+: alternatieve kijkopties

Naast streaming via de app is Viaplay ook beschikbaar via lineaire televisie.

Viaplay TV (gratis)

Beschikbaar via providers zoals Ziggo, KPN, Delta en Odido

Kwalificatie en race later als integrale herhaling

Viaplay TV+ (premium)

Volledige live-uitzending van alle sessies

Beschikbaar via aanvullend tv-abonnement

Veelgestelde vragen over de F1 GP van Barcelona-Catalonië 2026

Hoe laat begint de F1 GP van Barcelona-Catalonië?

De Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië wordt op zondag 14 juni 2026 verreden en begint om 15.00 uur Nederlandse tijd.

Is de F1 GP van Barcelona-Catalonië 2026 gratis te zien?

Nee, de F1 GP van Barcelona-Catalonië wordt in Nederland niet live uitgezonden op een open kanaal. Je hebt dus een abonnement nodig op Viaplay, Viaplay TV+ of F1 TV Pro.

Wel wordt er zondagavond vanaf 21.30 uur een integrale herhaling getoond van de race op het open tv-kanaal Viaplay TV.

Wat maakt het Circuit de Barcelona-Catalunya bijzonder?

Het Circuit de Barcelona-Catalunya staat bekend als een circuit dat zeer geschikt is voor testsessies, omdat vrijwel alle soorten bochten in de lay-out voorkomen. De Formule 1 organiseerde dan ook jarenlang wintertests in Barcelona. Hoewel die eer tegenwoordig voor Bahrein is, vond de vijfdaagse shakedown dit jaar wel plaats in Barcelona.

Tip: Blijf op de hoogte

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