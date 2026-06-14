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F1 Barcelona 2026: Hoe laat begint de race vandaag?

Vandaag staat de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië 2026 op het programma. In dit artikel vind je alle informatie over de starttijd en het volledige tijdschema van het raceweekend in Barcelona.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Oscar Piastri, McLaren

Foto: Lluis Gene / AFP via Getty Images

Belangrijkste info in één oogopslag:

  • GP van Barcelona-Catalonië: 15.00 uur (Nederlandse tijd)
  • Datum: zondag 14 juni 2026
  • Circuit: Circuit de Barcelona-Catalunya

De kwalificatie is inmiddels achter de rug en dus verlegt de Formule 1 de focus naar het hoofdgerecht van het raceweekend in Barcelona: de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalunya. Weet Andrea Kimi Antonelli zijn zesde overwinning op rij te boeken, of slaat een van zijn concurrenten terug met de winst?

Hoe laat begint de F1 GP van Barcelona-Catalonië vandaag?

De Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië begint vandaag (zondag 14 juni 2026) om 15.00 uur Nederlandse tijd. Voor de coureurs staan er 66 ronden op het programma op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Zonder onderbrekingen door rode vlaggen of lange safety cars is rond 16.30 uur bekend wie de winst voor zich heeft opgeëist.

F1 tijdschema Barcelona 2026 (Nederlandse tijden)

Hieronder vind je het volledige tijdschema voor de F1 GP van Barcelona-Catalonië 2026, inclusief alle starttijden in Nederlandse tijd.

Datum Sessie Tijd (CEST)
Vrijdag 12 juni Eerste vrije training 13.30u - 14.30u
Vrijdag 12 juni Tweede vrije training 17.00u - 18.00u
Zaterdag 13 juni Derde vrije training 12.30u - 13.30u
Zaterdag 13 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u
Zondag 14 juni Grand Prix van Barcelona-Catalonië 15.00u

Wie won de F1 GP van Barcelona-Catalonië in 2025?

Vorig jaar bestond de GP van Barcelona-Catalonië nog niet, maar wel werd de Spaanse Grand Prix op het Circuit de Barcelona-Catalunya verreden. Oscar Piastri stelde de zege veilig namens McLaren, met teamgenoot Lando Norris op de tweede plaats. Charles Leclerc completeerde namens Ferrari het podium, met George Russell op de vierde plaats. Nico Hülkenberg werd vijfde, nadat Max Verstappen een tijdstraf kreeg voor een botsing met Russell. De Nederlander viel hierdoor terug naar de tiende plaats.

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