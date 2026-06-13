F1 Barcelona 2026: Hoe laat begint de kwalificatie vandaag?

Belangrijkste info in één oogopslag:

Kwalificatie: 16.00 uur (Nederlandse tijd)

Datum: zaterdag 13 juni 2026

Circuit: Circuit de Barcelona-Catalunya

Zaterdag 6 juni 2026 staat voor de Formule 1-coureurs in het teken van de strijd om pole-position voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. Er staat momenteel geen maat op Mercedes en Andrea Kimi Antonelli, maar slaagt de concurrentie er in Barcelona wel in om de onklopbare combinatie te verslaan in de kwalificatie?

Hoe laat begint de F1-kwalificatie in Barcelona vandaag?

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië begint vandaag (zaterdag 13 juni 2026) om 16.00 uur Nederlandse tijd. Zonder onderbrekingen door rode vlaggen is rond 17.00 uur bekend wie vanaf welke positie moet beginnen aan de race.

F1 tijdschema Barcelona 2026 (Nederlandse tijden)

Hieronder vind je het volledige tijdschema voor de F1 GP van Barcelona-Catalonië 2026, inclusief alle starttijden in Nederlandse tijd.

Datum Sessie Tijd (CEST) Vrijdag 12 juni Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 12 juni Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 13 juni Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 13 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 14 juni Grand Prix van Barcelona-Catalonië 15.00u

Hoe werkt een F1-kwalificatie?

De kwalificatie van de Formule 1 bestaat uit drie segmenten. Na afloop van Q1, die 18 minuten duurt, vallen de zes langzaamste coureurs af. Ook na afloop van de 15 minuten durende Q2 worden de zes langzaamste coureurs uitgeschakeld. De tien overgebleven coureurs hebben in Q3 13 minuten de tijd om te proberen pole-position te veroveren.

Wie pakte pole-position voor de F1 GP van Barcelona-Catalonië in 2025?

De GP van Barcelona-Catalonië staat dit jaar voor het eerst op de F1-kalender, maar het Circuit de Barcelona-Catalunya was hiervoor jarenlang de gastheer van de Spaanse Grand Prix. In dat evenement ging de pole-position in 2025 naar Oscar Piastri, die zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris met twee tienden verschil aftroefde. Max Verstappen en George Russell deelden de tweede rij, met Lewis Hamilton op P5.