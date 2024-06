F1-bandenleverancier Pirelli niet eens met opmerkingen Hamilton

Na afloop van de Grand Prix van Miami maakte Lewis Hamilton zijn ongenoegen over de Pirelli-banden kenbaar. Hij stelde dat deze banden in een 'minuscuul window' werken en dat het dus lastig is om deze perfect te laten werken. "Ik heb in mijn hele carrière niet eerder een band gehad met zo’n smalle window", zei de zevenvoudig wereldkampioen. "Dit is waarschijnlijk het meest frustrerende van alles. Je denkt terug aan vroeger, toen het working window veel groter was. Toen kon je gewoon de balans optimaliseren en had je over de gehele ronde goede grip. Dit is zeker mijn minst favoriete band."

Pirelli ziet het echter anders. Zij vermoeden juist dat die piek van de banden nu een grotere rol speelt omdat de teams naar alle kleine beetjes tijdwinst zoeken en de banden daarin van groot belang zijn. Voorheen speelde dat dus in mindere mate een rol, stelt Pirelli's hoofdengineer Simone Berra. "Elke band heeft op een gegeven moment een piek en het opererende window is altijd gewoon een definitie", zegt Berra. "We kunnen een bepaalde hoeveelheid verlies aan grip gebruiken om het window te bepalen. In het verleden was dat hetzelfde, maar waarschijnlijk minder kritiek omdat het detailniveau van nu behoorlijk significant is. Daarom wordt nu alles uitgelicht en is het belangrijk. In de afgelopen 15 tot 20 jaar had je auto's of coureurs die door een halve seconde, zeven tienden of een seconde werden gescheiden. Toen zat het dus niet zo bij elkaar. Maar nu is het gevecht totaal anders en kan zelfs een tiende een groot verschil maken."

Berra vermoedt ook dat de situatie met de banden per auto en compound verschilt. "We weten heel goed dat met name de C4, en in sommige gevallen met hoge temperaturen de C5, een piek in performance kan vertonen", erkent de Pirelli-topman. "Sommige teams kunnen minder uit die piek halen dan anderen. Dat ligt deels aan de band - ja, dat is echt zo - maar een deel ligt ook aan de auto, de ophanging en hoe de auto de performance van de band benut. Dus het komt van beide kanten."

Hoe zit het met die 'piek'?

De piek van banden is dit jaar een groot thema, maar wat houdt het precies in? Pirelli definieert het werkbereik van de band als het temperatuurgebied dat binnen 3 procent van de piekgrip ligt. Met de kleine verschillen in de Formule 1 van vandaag de dag, is het van groot belang om die piek volop te benutten. Pirelli's autosportbaas, Mario Isola, legt uit: "Onder koude omstandigheden hebben alle compounds die voor de autosport zijn gemaakt weinig grip. Maar het gripniveau neemt toe als de temperaturen stijgen. Er is een curve die omhooggaat totdat het een piek bereikt, daarna zal er een aanzienlijke mindering in grip zijn door oververhitting."

Het is voor de teams dus belangrijk dat ze precies vinden waar die piek te vinden is. "Wanneer deze piekgrip bereikt is, op het hoogste punt van de curve, laat de grafiek normaliter een gebied van 3 procent zien dat wij als 'werkbereik' zien. Dan is er een curve tussen de twee punten die we proberen af te vlakken en bovenal zo wijd mogelijk proberen te maken. Het is ons doel dat we de coureurs een band geven met een breed plafond om een groter werkbereik te garanderen", aldus Isola.