Formule 1

F1-bandenleverancier Pirelli ziet hoofd motorsport Isola vertrekken

Pirelli krijgt op 1 maart een nieuw hoofd motorsport: Mario Isola gaat vertrekken bij de Italiaanse bandenfirma en hij draagt zijn functie over aan Dario Marrafuschi.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Mario Isola, Director of Pirelli F1, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mario Isola is inmiddels een bekend gezicht in de Formule 1-paddock. Hij is daar al jarenlang onderdeel van door zijn werk bij bandenleverancier Pirelli, waar hij aanvankelijk hoofd F1 en autosport was, alvorens hij eind 2021 de functie motorsportdirecteur op zich nam. Die rol vervult de Italiaan nog altijd, maar niet voor lang meer.

Per 1 maart doet Isola namelijk een stap terug bij Pirelli. Hij draagt zijn functie als hoofd motorsport dan over aan Dario Marrafuschi. Isola blijft in de eerste periode na het aantreden van zijn opvolger nog aan om de overgang goed en effectief te laten verlopen. Zodra dat achter de rug is, trekt Isola de deur bij Pirelli op 1 juli achter zich dicht om aan een nieuw hoofdstuk in zijn professionele loopbaan te beginnen.

"Pirelli wil Mario Isola graag bedanken voor de toewijding en enorme passie waarmee hij de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan de groei van de zakelijke unit motorsport", stelt de bandenleverancier van de Formule 1 in het persbericht.

Isola trad in 1996 in dienst bij Pirelli als junior testcoureur. In de daaropvolgende jaren werkte hij zich op tot een rol als rallymanager binnen het Italiaanse bedrijf, om in 2010 motorsport racing manager te worden. Naast zijn werk voor Pirelli is Isola ook lid van de vrijwillige medische diensten in Italië. Om die reden werkte hij op het hoogtepunt van de coronapandemie als ambulancebroeder.

Net als Isola is Marrafuschi binnen de gelederen van Pirelli geen onbekende naam. De Italiaan is sinds 2008 in dienst van het in Milaan gevestigde bedrijf. De afgelopen jaren stond hij aan het hoofd van de ontwikkeling van het Pirelli-rubber voor de openbare weg. Wel heeft Marrafuschi als onderdeel van de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling al ervaring opgedaan in F1.

Meer over Mario Isola:

