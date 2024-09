F1-banden voor 2026 maken eerste meters

Niet alleen de technische regels voor de Formule 1-auto's en de krachtbronnen veranderen in 2026, ook de banden waarmee geracet wordt zullen anders zijn. De 18 inch velgen blijven behouden, maar de breedte van het rubber wordt smaller. De voorbanden worden 25 millimeter smaller, de achterbanden 30 millimeter. Dat heeft ook implicaties voor de diameter. Nu is dat nog 720 millimeter, maar dat wordt vanaf 2026 tussen de 705 en 710 millimeter.

Het is opmerkelijk dat Pirelli nu al test met de banden voor 2026, want het is nog niet bekend hoe de technische regels er precies uit gaan zien. Ook de load die de auto's zullen genereren is gissen, maar de Italiaanse producent wilde niet langer wachten met het testdebuut. In overleg met de FIA is daarom besloten dat er met een zogeheten mule car uit 2023 op het circuit van Barcelona het nieuwe rubber voor het eerst aan de tand gevoeld mocht worden. Het was overigens een serieuze strijd om welk team de test mocht uitvoeren, want de opgedane data van deze tests is waardevol. Er werd daarom een loting gedaan, waarbij Aston Martin Racing als winnaar uit de bus kwam. Felipe Drugovich mocht zodoende dinsdag de eerste meters op het nieuwe rubber maken. Motorsport.com heeft vernomen dat McLaren en Alpine later in het proces aan de beurt zijn om met de nieuwe banden aan de slag te gaan.

Pirelli-topman Mario Isola legt uit dat het niet makkelijk was om de FIA mee te krijgen in de plannen om de banden nu al te testen met mule cars. "Ze wilden natuurlijk niet dat een team een voorsprong kreeg. Dat valt te begrijpen", vertelt de Italiaan. "Aan de andere kant was het voor ons nodig om met auto's die zo dicht mogelijk bij de 2026-wagens komen te testen. We kiezen samen met de teams een downforceniveau dat representatief is voor het niveau dat we in 2026 verwachten. Dit was wel nog maar de eerste test. We wilden zien of de balans in basis goed is."

Naast het testen op de baan is Pirelli ook op andere manier hard aan het werk om de compounds voor 2026 klaar te maken. "We simuleren natuurlijk veel en we testen indoor. De data van de indoortests hebben we zoals gebruikelijk gedeeld met de teams. Dat gaan we ook met het verslag van deze tests doen", besluit Isola.