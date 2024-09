Formule 1 tijden: Tijdschema GP van Azerbeidzjan

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT +4) Vrijdag 13 september Eerste vrije training 11.30u - 12.30u 13.30u - 14.30u Vrijdag 13 september Tweede vrije training 15.00u - 16.00u 17.00u - 18.00u Zaterdag 14 september Derde vrije training 10.30u - 11.30u 12.30u - 13.30u Zaterdag 14 september Kwalificatie 14.00u - 15.00u 16.00u - 17.00u Zondag 15 september GP van Azerbeidzjan 13.00u - 15.00u 15.00u - 17.00u

F1 Baku bij Viaplay

Start uitzending: 12.00 uur

Start race: 13.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 15.45 uur

Viaplay zendt de Grand Prix van Azerbeidzjan op het op het Baku City Circuit live uit. De voorbeschouwing begint om 14.00 uur. Presentatrice Amber Brantsen blikt met analisten Christijan Albers en Mike Hezemans vanuit de studio in Hilversum terug op de belangrijkste momenten van het weekend. Pitreporter Chiel van Koldenhoven komt vanuit Azerbeidzjan met het laatste nieuws uit de paddock.

Het liveverslag van de race in Baku bij Viaplay begint om 13.00 uur. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Zij worden bijgestaan door Allard Kalff vanuit Virtual Race Control. Na de finish praten de analisten in de studio na over de meest opmerkelijke momenten. Op het circuit haalt Van Koldenhoven de hoofdrolspelers voor zijn camera.

GP Azerbeidzjan kijken met F1 TV Pro

Start voorbeschouwing: 12.00 uur

Start race: 13.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 15.45 uur

De F1-race in Baku is volledig live te volgen via F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. De voorbeschouwing begint om 13.00 uur, waarbij internationale experts vanaf het circuit in Azerbeidzjan terugblikken op het weekend en vooruitkijken naar de race. De voorbeschouwing behandelt de belangrijkste onderwerpen uit de paddock en wordt in het Engels gegeven, zonder ondertiteling.

Het liveverslag van de Azerbeidzjaanse GP begint om 15.00 uur. F1 TV Pro-abonnees kunnen zelf kiezen in welke taal ze het commentaar willen beluisteren: Nederlands van Viaplay, Engels, Duits, Spaans, Frans of Portugees. Daarnaast hebben ze toegang tot extra tools om de race beter te volgen, zoals livetiming, een driver tracker, en onboardcamera’s van alle coureurs. Na de race wordt de podiumceremonie uitgezonden en bespreken analisten in de paddock de meest opvallende momenten. Ook komen verschillende coureurs en teambazen aan het woord.

F1 bij RTL Deutschland

Start voorbeschouwing: 12.00 uur

Start race: 13.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 15.15 uur

RTL Deutschland zal in 2024 zes Grands Prix, waaronder de GP van Azerbeidzjan in Baku, uitzenden op het open net. De uitzending begint om 12.00 uur met een voorbeschouwing vanaf het circuit, waarbij analisten en experts de belangrijkste thema's in de sport bespreken en interviews met coureurs en teambazen worden getoond. Het liveverslag start om 13.00 uur. Na de race wordt er kort in de paddock nagepraat over de opvallendste momenten en komen enkele coureurs en teambazen aan het woord. De uitzending eindigt om 15.15 uur. RTL Deutschland is bij de meeste aanbieders inbegrepen in het standaardpakket.

F1 kijken bij Viaplay

In Nederland is het volledige Formule 1-seizoen niet langer gratis te zien op publieke televisiezenders. De uitzendrechten zijn nu exclusief bij Viaplay, wat inhoudt dat je een abonnement nodig hebt om de races te bekijken. Een Viaplay-abonnement kost 17,99 euro per maand en kan maandelijks worden opgezegd.

Providers zoals KPN, Ziggo en Odido bieden speciale pakketten aan waarin Viaplay is inbegrepen. Dit maakt het eenvoudig om een Viaplay-abonnement te nemen en de Formule 1 live te volgen via de app of te streamen naar je tv. Hieronder vind je een overzicht van hoe dit werkt, inclusief de meest actuele prijzen en aanbiedingen van deze providers.

F1 kijken op Viaplay TV (voorheen SBS9)

De nieuwe televisiezender Viaplay TV zendt de Grand Prix van Azerbeidzjan volledig uit. Dat gebeurt echter niet live, maar als integrale herhaling. Deze uitzending begint op zondagavond om 20.00 uur. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, bijgestaan door Allard Kalff vanuit Virtual Race Control. Er wordt geen voor- of nabeschouwing uitgezonden. Viaplay TV zit bij alle providers standaard in het zenderaanbod.

Op welke zender zit Viaplay TV (voorheen SBS9) bij jouw provider?

Provider Op welk kanaal vind je Viaplay TV? KPN Kanaal 19 Ziggo Kanaal 19 Odido Kanaal 12 Caiway Kanaal 19 Delta Kanaal 19 Online.nl Kanaal 12 Youfone Kanaal 12

Formule 1 op Ziggo

Ziggo Sport Race Cafe

De Voorbeschouwing: 12.00 uur tot 13.00 uur (op Ziggo Sport)

De Nabeschouwing (inclusief samenvatting): 17.00 uur tot 18.00 uur (op Ziggo Sport)

Ziggo zendt de Formule 1-races in 2024 niet live uit, maar maakt wel programma’s rondom de Grands Prix. Zo is op zondagmiddag vanaf 12.00 uur een voorbeschouwing op de Italiaanse GP te zien. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos blikken met enkele gasten vooruit op de naderende race. De uitzending duurt een uur, dus tot de start van de race. De wedstrijd zelf is niet live te zien, hiervoor kunnen F1-fans terecht bij Viaplay, F1 TV Pro of RTL Deutschland. De voorbeschouwing is te zien op het openbare kanaal Ziggo Sport.

Om 17.00 uur gaat De Nabeschouwing van start. De uitzending begint met een samenvatting van de race, waarna de analisten de belangrijkste momenten bespreken. Het programma duurt een uur en is te zien via het openbare kanaal Ziggo Sport.

NOS Formule 1 op NPO 1

Samenvatting Grand Prix van Azerbeidzjan

Start uitzending: 18.10 uur

Zender: NPO 1

Op NPO 1 is op zondagavond een uitgebreide samenvatting van de Grand Prix van Azerbeidzjan op het circuit van Baku te zien. De uitzending begint om 18.10 uur. Het commentaar bij de beelden komt van Hans van Loozenoord. Na de samenvatting worden de belangrijkste momenten geanalyseerd door voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers. Het programma duurt een half uur.

F1 Baku: Hoe laat komt de race op tv

De Grand Prix van Azerbeidzjan is op verschillende manieren te zien, afhankelijk van je voorkeur en abonnement. Viaplay en F1TV Pro zenden de race live uit, al is daar een abonnement voor nodig. De race is op RTL Deutschland gratis te zien. Bij Viaplay TV kun je op zondagavond op televisie de volledige herhaling bekijken. Ziggo en de NOS zenden een samenvatting uit.