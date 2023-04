F1 Baku: De uitzendingen van F1TV en Viaplay in één overzicht

Voor de eerste keer in het Formule 1-seizoen 2023 staat er een sprintraceweekend op het menu. Dat houdt in dat het schema flink overhoop gegooid wordt, met een kwalificatie op vrijdag. De zaterdag staat met een nieuwe kwalificatie en de sprintrace volledig in het teken van de eerste korte race van 2023. Op zondag staat zoals gebruikelijk de Grand Prix op het programma.

Viaplay F1-uitzendingen vrijdag 28 april 2023

In Baku staat de eerste sprintrace van het Formule 1-seizoen 2023 op het programma. Dat houdt in dat er op vrijdag al gekwalificeerd wordt voor de Grand Prix op zondag. Voordat het zo ver is, hebben de coureurs een uur de tijd om kennis te maken met het Baku City Circuit en de best mogelijke afstelling te vinden. De uitzending van de eerste vrije training bij Viaplay begint om 11.25 uur, vijf minuten voor de start van de sessie. Het commentaar bij de sessie komt van de vaste F1-stemmen Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

In de middag staat de kwalificatie al op het programma. De Viaplay-voorbeschouwing begint om 14.45 uur, een kwartiertje voor de start van de sessie. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Christijan Albers en Ernest Knoors in de studio. Zij bespreken de belangrijkste onderwerpen uit de Formule 1 en schakelen met pitreporter Chiel van Koldenhoven en expert Tom Kristensen in Baku. Om 14.55 uur begint het liveverslag van de kwalificatie, met commentaar van Valkenburg en Heemskerk. Tussen de segmenten wordt geschakeld met de analisten in de studio. Na de sessie komen de hoofdrolspelers aan het woord en blikken de experts terug op de belangrijkste momenten.

Op vrijdagavond staat de gebruikelijke talkshow Shakedown op het programma. Brantsen bespreekt met Albers, Knoors en Tim Coronel de belangrijkste onderwerpen uit de sport. De uitzending begint om 20.30 uur en duurt een uur.

Klasse Sessie Tijden uitzending Formule 1 Eerste vrije training 11.25u - 12.35u FIA F2 Kwalificatie 12.55u - 13.35u Formule 1 Kwalificatie 14.45u - 16.45u Studio Formule 1 Shakedown 20.30u - 21.30u

Viaplay F1-uitzendingen zaterdag 29 april 2023

De zaterdag in Baku staat volledig in het teken van de sprintrace. De Formule 1 heeft voor dit seizoen een nieuwe opzet geïntroduceerd met een speciale sprint shootout. Deze sessie bepaalt de startvolgorde voor de korte race over honderd kilometer. Viaplay zendt deze kortere kwalificatie live uit. De uitzending van Viaplay begint om 10.15 uur met een korte voorbeschouwing. Presentatrice Amber Brantsen blikt met analisten Christijan Albers en Giedo van der Garde vooruit op de naderende actie. Het liveverslag begint om 10.25 uur, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Het programma duurt tot ongeveer 12.00 uur.

Om 15.30 uur Nederlandse tijd staat de sprintrace in Baku op het programma. Viaplay zendt vanaf 15.00 uur een voorbeschouwing uit. Brantsen, Albers en Van der Garde blikken vanuit de studio vooruit op de eerste sprintrace van het jaar. Zij schakelen met pitreporter Chiel van Koldenhoven en expert Tom Kristensen voor het laatste nieuws uit de pitstraat. Om 15.25 uur begint de live-uitzending van de sprintrace, voorzien van commentaar door de vaste F1-verslaggevers Valkenburg en Heemskerk. Na de wedstrijd worden de belangrijkste rijders geïnterviewd en blikken de analisten in de studio terug op de belangrijkste momenten.

Klasse Sessie Tijden uitzending Formule 1 Sprint Shootout 10.15u - 12.00u FIA F2 Sprintrace 12.55u - 14.00u Formule 1 Voorbeschouwing 15.00u - 15.25u Formule 1 Sprintrace 15.25u - 16.00u Formule 1 Nabeschouwing 16.00u - 16.45u

Viaplay F1-uitzendingen zondag 30 april 2023

Op zondag staat de vierde Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2023 op het programma. Vanwege het tijdsverschil met Azerbeidzjan begint de race vroeger dan gebruikelijk voor de Nederlandse fan: om 13.00 uur. Viaplay zendt voor die tijd nog een uitgebreide voorbeschouwing uit. Vanaf 12.00 uur bespreken presentatrice Amber Brantsen en analisten Christijan Albers en Giedo van der Garde de belangrijkste zaken van het weekend. Er wordt regelmatig geschakeld met het circuit, waar pitreporter Chiel van Koldenhoven en expert Tom Kristensen interviews verzorgen. Om 12.55 uur wordt overgeschakeld op de live beelden van de race. Het commentaar komt van de vaste F1-verslaggevers Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, bijgestaan door Allard Kalff vanuit de Virtual Race Room. Na afloop wordt de podiumceremonie uitgezonden en haalt Van Koldenhoven de hoofdrolspelers voor zijn camera. In de studio wordt nog uitgebreid nagepraat over de belangrijkste momenten.

Klasse Sessie Tijden uitzending FIA F2 Hoofdrace 09.20u - 10.30u Formule 1 Voorbeschouwing 12.00u - 12.55u Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan 12.55u - 15.00u Formule 1 Nabeschouwing 15.00u - 15.45u

Viaplay F1: wat kost een abonnement?

Een abonnement bij Viaplay kost 15,99 euro per maand. Hiermee kijk je live en on demand naar Formule 1, maar ook andere sporten, series en films. Er is ook een abonnement voor twaalf maanden verkrijgbaar. Dit kost 13,99 euro per maand. Bij providers KPN, Ziggo en T-Mobile is een speciaal pakket af te sluiten, waardoor je Viaplay rechtstreeks op je televisie kunt kijken. Bij deze aanbieders kost Viaplay 15,99 euro per maand.

Uitzendschema F1TV Pro - Grand Prix van Azerbeidzjan

Het beste alternatief voor Viaplay is F1TV Pro. Dit is de officiële streamingdienst van de Formule 1. Je kunt hier live en on demand naar alle sessies (vrije trainingen, kwalificaties, sprintraces en Grands Prix) kijken. Dit abonnement kost 64,99 euro per jaar, of 7,99 euro per maand. Naast de actie krijg je dan ook toegang tot extra features als driver tracker, livetiming en kijk en luister je onboard mee met alle coureurs. Je kunt zelf bepalen in welke taal je het commentaar bij de livebeelden wilt horen: Nederlands via Viaplay, Engels, Frans, Duits, Portugees of Spaans. Rond de kwalificaties en races vinden uitgebreide voor- en nabeschouwingen plaats. Internationale experts bespreken vanaf het circuit de belangrijkste zaken. Na afloop worden de hoofdrolspelers voor de camera gehaald.

Uitzendingen F1TV Pro - vrijdag 28 april 2023

Klasse Sessie Tijden FIA F2 Training 09.05u - 09.50u Formule 1 Eerste vrije training 11.25u - 12.35u FIA F2 Kwalificatie 13.00u - 13.30u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 14.30u - 14.55u Formule 1 Kwalificatie 15.00u - 16.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 16.00u - 16.30u

Uitzendingen F1TV Pro - zaterdag 29 april 2023

Klasse Sessie Tijden Formule 1 Sprint shootout 10.25u - 11.30u FIA F2 Sprintrace 13.10u - 14.05u Formule 1 Voorbeschouwing sprintrace 14.50u - 15.25u Formule 1 Sprintrace 15.30u - 16.00u Formule 1 Nabeschouwing sprintrace 16.30u - 17.00u

Uitzendingen F1TV Pro - zondag 30 april 2023

Klasse Sessie Tijden FIA F2 Hoofdrace 09.30u - 10.40u Formule 1 Voorbeschouwing 12.00u - 12.55u Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan 13.00u - 15.00u Formule 1 Nabeschouwing 15.00u - 15.40u