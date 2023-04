Ferrari SF-23 voorvleugel detail Foto: Giorgio Piola

Ferrari heeft de flappen van de voorvleugel aangepast, passend bij de karakteristieken van het razendsnelle stratencircuit in Baku. De vlakkere afstelling heeft ook gevolgen voor de keuzes bij de achtervleugel. Ook de ronding van de endplate is hier goed te zien. Nagenoeg alle teams proberen de luchtstroom zo veel mogelijk rond de voorband te sturen en gebruiken elke mogelijke manier om de stroming naar buiten te leiden.

Mercedes W14 achterzijde detail

De achterkant van de Mercedes W14 in beeld, inclusief de diepe schepvormige achtervleugel, beam wing en diffuser. De endplate bestaat uit verschillende panelen, die uitwisselbaar zijn om zo snel een andere lay-out te kunnen creëren. Dat scheelt niet alleen tijd, maar ook in de kosten. Ook is het ‘muizenholletje’ in de diffuser te zien.

Alfa Romeo in de pitbox Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Een blik onder de huid van de Alfa Romeo C43. Ook zien we hier de low downforce achtervleugel met een smalle schepvormige hoofdplaat en diagonaal afgesneden hoeken van de endplate.

Mercedes W14 voorvleugels

Een verzameling voorvleugels buiten de pitbox van Mercedes. Veel teams hebben wat meer reserveonderdelen meegenomen, aangezien de kans op schade in Baku aanzienlijk is.

Haas F1 Team VF-23 detail

Haas heeft een aanzienlijk deel van de achtervleugel weggehaald bij deze low downforce variant, met als doel zo de drag te verminderen en de topsnelheid te verbeteren.

Red Bull Racing RB19 detail

Een blik op de push-rod achterwielophanging van Red Bull en de uitlaat, die vanuit de versnellingsbakbehuizing omhoog loopt.

Red Bull Racing RB19 detail

De achtervleugel op de RB19 is voorzien van een gurney aan de achterkant van de endplates en beschikt over een diepe V-uitsnede in het centrale gedeelte van de bovenste flap om de drag verder te beperken.

Red Bull Racing RB19 detail

Deze metalen ring zorgt voor extra stevigheid van de centrale steun van de achtervleugel op de RB19. Ook de bovenste wishbone van de achterwielophanging is hieraan verbonden.

Red Bull Racing RB19 detail

Hier zien we wat details van de Red Bull die normaliter verborgen zijn onder de remtrommel. Zie ook de metalen elementen die de vloer op de juiste plaats houden die uit de sidepods steken.

Mercedes W14 detail

Mercedes lijkt in Baku te kiezen voor de lower downforce schepvormige achtervleugel. De bovenste flap is smaller. Ook is er een gurney toegevoegd, maar deze kan op een later moment eenvoudig verwijderd worden.

Mercedes W14 detail

Een beter beeld van de achtervleugel op de W14. Ook het DRS-mechanisme ligt hier bloot en is zo mooi te zien.

Alpine A523 detail

Alpine heeft een higher downforce variant van de voorvleugel meegenomen met een grotere bovenste flap. Het team zal de vrije training gebruiken om een afweging te maken welke variant gebruikt gaat worden.

Alpine A523 voorvleugel met sensoren Foto: Giorgio Piola

Ter vergelijking de low downforce vleugel van Alpine. Hier is een groot deel van de bovenste flap weggesneden om meer topsnelheid te genereren.

McLaren MCL60 detail

De voorremconfiguratie van McLaren. Hier zijn de diverse kanalen goed te zien die koele lucht vanuit de luchthapper naar de remschijf en remklauw sturen.

Red Bull Racing RB19 detail

Ter vergelijking de versie van Red Bull, met een grotere behuizing rondom de schijf. De kanalen om lucht naar de gewenste delen te sturen zijn veel minder omslachtig en minder gedetailleerd in vergelijking met McLaren.

Red Bull Racing RB19 detail

De behuizing van de remschijf aan de achterzijde is vergelijkbaar, maar veel minder breed om zo minder impact te hebben op het gewicht en de luchtstromingen.

Aston Martin AMR23 detail

Aston Martin heeft een vergelijkbare set-up als Red Bull.

Haas F1 Team VF-23 detail

Haas heeft de bovenste flap van de voorvleugel aanzienlijk smaller gemaakt om de balans tussen voor- en achtervleugel op orde te houden.

Aston Martin AMR23 detail

Een blik op de punt van de neus van Aston Martin, die normaliter door een afdekkapje is afgeschermd.

AlphaTauri AT04 detail

De lower downforce achtervleugel van AlphaTauri, eveneens een schepvormige variant om in de bochtige secties nog wat aan downforce te genereren.

McLaren MCL60 detail

Een mooi beeld van de achterkant van de McLaren MCL60, waaronder de achtervleugel, diffuser en beam wing.

Mercedes W14 neus en voorvleugel

Een blik onder de voorvleugel en neus van Mercedes. Door de regelgeving is de onderkant vele malen eenvoudiger dan pre-2022.

McLaren MCL60 detail

Detailopname van de vloer van McLaren, met drie vinnetjes onder de opstaande rand om de lucht te sturen. Deze elementen zijn verstevigd om te voorkomen dat ze afbreken wanneer de vloer onder hevige druk het asfalt of de kerbstones raakt.

Ferrari SF-23 detail

Een van de lower downforce achtervleugels die Ferrari beschikbaar heeft, voorzien van een dubbele centrale steun voor voldoende stevigheid.

Ferrari SF-23 detail

De dubbele beam wing van Ferrari, waarbij de elementen verbonden zijn aan de endplates van de vleugel. Veel teams koppelen het element juist aan de kreukelzone.

AlphaTauri AT0 detail

Een monteur werkt aan het DRS-mechanisme van de VF23.

Mercedes W14 detail

De rand van de vloer van de Mercedes is voorzien van een aantal kleine vinnen om de lucht de juiste kant op te sturen. Zie ook hoe ver de daaropvolgende rand opkrult naar boven om de lucht richting de achterkant te sturen.

Ferrari SF-23 detail

Ferrari heeft voor de eerste vrije training een aantal sensoren op de vloer geplaatst. Daarachter zien we nog net het dubbele ‘muizenhol’ in de rand van de diffuser.