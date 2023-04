Hoe laat start de GP van Azerbeidzjan?

Datum: Zondag 30 april 2023

Start Nederlandse tijd: 13.00 uur

Start lokale tijd: 15.00 uur

De Grand Prix van Azerbeidzjan 2023 op het Baku City Circuit vindt plaats op zondag 30 april. De race begint om 15.00 uur lokale tijd, dat is om 13.00 uur in Nederland. In totaal krijgen de coureurs 51 ronden over het 6,003 kilometer lange stratencircuit in het hart van de stad voorgeschoteld. Het baanrecord is 1.43.009 en staat sinds 2019 op naam van Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Formule 1-tijden: Tijdschema GP Azerbeidzjan

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 28 april Eerste vrije training 11.30u - 12.30u 13.30u - 14.30u Vrijdag 28 april Kwalificatie 15.00u - 16.00u 17.00u - 18.00u Zaterdag 29 april Sprint Shootout 10.30u - 11.14u 12.30u - 13.14u Zaterdag 29 april Sprintrace 15.30u 17.30u Zondag 30 april GP van Azerbeidzjan 13.00u 15.00u

Formule 1 live kijken: de GP van Azerbeidzjan

Viaplay

Start voorbeschouwing: 12.00 uur

Start race Nederlandse tijd: 13.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 15.45 uur

De Grand Prix van Azerbeidzjan is live te volgen op Viaplay. De voorbeschouwing op de race in Baku begint om 12.00 uur. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Christijan Albers en Giedo van der Garde in de studio. Zij blikken uitgebreid vooruit op de aanstaande actie. Op het circuit verzorgen pitreporter Chiel van Koldenhoven en internationaal expert Tom Kristensen interviews, analyses en het laatste nieuws.

Het liveverslag van de race gaat om 12.55 uur Nederlandse tijd van start. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, met ondersteuning van Allard Kalff vanuit de Virtual Race Room. Na afloop wordt de podiumceremonie uitgezonden, waarna er vanaf het circuit interviews komen met de hoofdrolspelers van de race. In de studio blikken de analisten terug op de bepalende momenten van de GP.

F1 kijken op Viaplay

Formule 1 is in Nederland niet gratis op een openbaar kanaal te zien. Viaplay heeft de rechten in handen. Om F1 bij Viaplay te kijken is een abonnement nodig. Dit kost 15,99 euro per maand bij een maandelijks opzegbare deal. De jaarlijkse versie is goedkoper: 13,99 euro. Dit abonnement is niet tussentijds opzegbaar.

Providers KPN, Ziggo en T-Mobile hebben een speciaal pakket in hun televisieaanbod opgenomen. Je kunt rechtstreeks een Viaplay-abonnement afsluiten, waardoor je de Formule 1-actie van zaterdag en zondag op een speciaal tv-kanaal kunt kijken. De vrijdagtrainingen worden hier niet uitgezonden. Bekijk hieronder de actuele prijzen en acties bij de providers.

F1TV Pro

Start voorbeschouwing: 12.00 uur

Start race (Nederlandse tijd): 13.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 15.40 uur

Het alternatief voor Viaplay in Nederland is de officiële streamingdienst van de Formule 1: F1TV Pro. Hier wordt alle actie van het Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan live uitgezonden. Voorafgaand aan de race is vanaf 12.00 uur een uitgebreide voorbeschouwing te zien. Internationale experts blikken vanaf het circuit vooruit op de naderende actie met interviews, analyses en achtergronden. Ook de gebruikelijke grid walk is te zien. Om 12.55 uur wordt overgeschakeld op de World Feed voor de live beelden vanaf het Baku City Circuit. Abonnees kunnen zelf kiezen in welke taal ze het commentaar willen horen: Nederlands van Viaplay, Engels, Frans, Duits, Spaans of Portugees. Na afloop van de race wordt uitgebreid nabeschouwd met interviews en analyses van de bepalende momenten van de wedstrijd.

Wat kost F1TV Pro?

F1TV Pro heeft twee abonnementsvormen beschikbaar: een jaarlijkse versie voor 64,99 euro, en een maandelijks opzegbare variant voor 7,99 euro (95,88 euro per jaar). Met beide opties kijk je het gehele Formule 1-seizoen live en on demand naar alle sessies: vrije trainingen, kwalificaties, sprintraces en de GP’s. Bovendien krijg je toegang tot extra features als live timing, driver tracker en kijk en luister je onboard mee met alle coureurs.

Neem nog snel een abonnement op F1TV Pro en mis niets van de Grand Prix van Azerbeidzjan!

Formule 1 op Ziggo

Ziggo Sport Race Café

De voorbeschouwing: 12.00 uur tot 13.00 uur

De nabeschouwing: 17.00 uur tot 17.55 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

De Formule 1 wordt in 2023 niet meer live uitgezonden door Ziggo. Wel worden er rondom de Grand Prix van Azerbeidzjan extra programma’s gemaakt. Zo kan de F1-fan om 12.00 uur inschakelen voor een voorbeschouwing op de race. Presentator Rob Kamphues en analist Robert Doornbos ontvangen enkele gasten in de studio waarmee ze terugblikken op de sprintrace van zaterdag en vooruitkijken naar de Grand Prix. Het liveverslag wordt niet uitgezonden, daarvoor kan men terecht bij Viaplay of F1TV.

Om 17.00 uur is het Race Café terug met een uitgebreide samenvatting van de Grand Prix in Baku. De belangrijkste momenten worden besproken door de analisten aan tafel.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Azerbeidzjan

Start uitzending: 17.25 uur

Zender: NPO1

Een uitgebreide samenvatting van de Grand Prix van Azerbeidzjan is op zondag te zien bij de NOS. De hoogtepunten van de race zijn vanaf 17.25 uur te zien op NPO1. Het commentaar wordt verzorgd door Hans van Loozenoord. De belangrijkste momenten worden vervolgens geanalyseerd door voormalig F1-coureur Jan Lammers. Het programma duurt dertig minuten.

F1 Baku: Hoe laat komt de race op tv

Hieronder vind je een overzicht welke aanbieders de Grand Prix uitzenden, in welke vorm en hoe laat.

Zender Programma Tijd Kanaal Viaplay Liveverslag 12.00u - 15.45u Viaplay F1TV Liveverslag 12.00u - 15.40u F1TV Pro Ziggo Samenvatting 17.00u - 17.55u Ziggo kanaal 14 of Select NOS Samenvatting 17.25u - 17.55u NPO1