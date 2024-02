Aanbieding: mis niets van het Formule 1-seizoen 2024 met deze speciale actie!

Viaplay F1-uitzendingen op donderdag 29 februari

Programma Start uitzending Einde uitzending Eerste vrije training 12.25 uur 13.35 uur Tweede vrije training 15.55 uur 17.05 uur Shakedown 17.05 uur 18.00 uur

Doordat de openingsrace van het Formule 1-seizoen 2024 al op zaterdag wordt verreden, is ook de rest van het tijdschema op de schop gegaan. De eerste twee vrije trainingen vinden namelijk al op donderdag plaats. Net zoals afgelopen jaar zendt Viaplay alle actie live uit. De eerste vrije training begint om 12.30 uur Nederlandse tijd (14.30 uur lokale tijd). De uitzending begint vijf minuten eerder. Het commentaar bij deze sessie wordt verzorgd door Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen.

De tweede sessie gaat om 16.00 uur van start (18.00 uur lokaal). Ook hier begint de uitzending kort voor de start van de training. In dit geval komt het commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Dit is de belangrijkste training van het weekend, aangezien deze sessie onder vergelijkbare omstandigheden als de kwalificatie en de race plaatsvindt.

Direct na de tweede vrije training wordt de talkshow Shakedown uitgezonden. Presentatrice Amber Brantsen bespreekt met analisten Giedo van der Garde, Christijan Albers en Ernest Knoors de meest opvallende momenten van de trainingen. Ook komen de belangrijkste onderwerpen uit de paddock aan bod, en wordt er geregeld geschakeld met het circuit voor interviews en achtergronden.

Viaplay F1-uitzendingen op vrijdag 1 maart

Programma Start uitzending Einde uitzending Derde vrije training 13.25 uur 14.35 uur Voorbeschouwing 16.30 uur 17.00 uur Kwalificatie 17.00 uur 18.00 uur Nabeschouwing 18.00 uur 18.45 uur

De vrijdag in Bahrein staat door het aangepaste schema al in het teken van de kwalificatie. Voordat het zo ver is, wordt er eerst nog een uur getraind. De Viaplay-utizending begint om 13.25 uur Nederlandse tijd, vijf minuten voor de start van de sessie. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Om 17.00 uur Nederlandse tijd (19.00 uur lokaal) staat de kwalificatie op het programma. De eerste serieuze krachtmeting van het seizoen wordt voorafgegaan door een voorbeschouwing. De uitzending begint om 16.30 uur. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Giedo van der Garde en Christijan Albers in de studio. Gezamenlijk blikken ze vooruit op de naderende actie. Vanaf locatie komt pitreporter Chiel van Koldenhoven met het laatste nieuws.

Het liveverslag van de eerste kwalificatie van 2024 begint om 17.00 uur, met commentaar van Valkenburg en Heemskerk. Tussen de segmenten wordt kort teruggeschakeld naar de studio in Hilversum, waar de analisten de belangrijkste momenten bespreken. Na de kwalificatie volgt een uitgebreide nabeschouwing met interviews op locatie, analyses en achtergronden.

Viaplay F1-uitzendingen op zaterdag 2 maart

Programma Start uitzending Einde uitzending Voorbeschouwing 15.00 uur 16.00 uur Grand Prix van Bahrein 16.00 uur 18.00 uur Nabeschouwing 18.00 uur 18.45 uur

De eerste Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2024 wordt verreden op zaterdag 2 maart. Voordat het zo ver is, zendt Viaplay een uitgebreide voorbeschouwing uit. Deze uitzending begint om 15.00 uur. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Christijan Albers en Giedo van der Garde in de studio in Hilversum. Zij blikken terug op de actie tot nu toe, bespreken de belangrijkste onderwerpen uit de sport en blikken vooruit op de naderende race. Op locatie verzorgt pitreporter Chiel van Koldenhoven interviews en brengt hij het laatste nieuws.

Het liveverslag van de Grand Prix van Bahrein begint om 16.00 uur Nederlandse tijd (18.00 uur lokaal). Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Zij worden bijgestaan door Allard Kalff vanuit Virtual Race Control. Na de finish is de podiumceremonie te zien, waarna de analisten in de studio uitgebreid napraten over de eerste race van het seizoen. Vanaf het circuit komen interview met de coureurs en teambazen.

Uitzendingen F1 TV Pro - Grand Prix van Bahrein 2024

Het alternatief voor Viaplay in Nederland is F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de sport. Hier is alle actie van het Formule 1-seizoen 2024 live te zien en terug te kijken. Ook de races van de Formule 2, Formule 3 en F1 Academy worden via F1 TV Pro uitgezonden. Een abonnement op F1 TV Pro is momenteel alleen in een maandelijks opzegbare variant verkrijgbaar. Dat kost 11,90 euro per maand. Met een speciale actie kun je zeven dagen gratis op proef kijken.

Met F1 TV Pro kijk je live naar alle trainingen, kwalificaties en races. Bovendien krijg je toegang tot extra features zoals livetiming, driver tracker en kun je met alle coureurs onboard meekijken en -luisteren. De kwalificatie en de race hebben een uitgebreide voor- en nabeschouwing. Internationale experts bespreken op het circuit de belangrijkste onderwerpen uit de paddock, met interviews, analyses en achtergronden. Na de sessies zijn interviews met de hoofdrolspelers te zien. Deze uitzendingen zijn alleen in het Engels beschikbaar, er is geen ondertiteling. Het commentaar bij de live-actie is wel in verschillende talen verkrijgbaar, waaronder Nederlands van Viaplay, Engels, Frans, Duits, Spaans en Portugees.

Uitzendingen F1 TV Pro - donderdag 29 februari

Uitzendingen F1 TV Pro - vrijdag 1 maart

Uitzendingen F1 TV Pro - zaterdag 2 maart