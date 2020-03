'Formule 1 schort aankomende Grands Prix op'

Na het echec van de last-minute afgelasting van de Grand Prix van Australië kan de Formule 1 weinig anders dan de race in Bahrein, die aankomend weekend al moet plaatsvinden, eveneens van de F1-kalender te halen.

De officiële mededeling laat nog even op zich wachten maar diverse bronnen laten Motorsport.com al weten dat de race op het Bahrain International Circuit tot nader orde is uitgesteld. Liberty Media en de FIA nemen geen halve maatregelen, want ook de race in Vietnam zou worden geschrapt. Een officieel statement zou later op de dag volgen.

In eerste instantie zou de ronde in Bahrein zonder publiek verreden worden in een ultieme poging het evenement toch te laten plaatsvinden. Door de coronabesmetting in de F1-paddock heeft men besloten om de nachtrace alsnog niet te verrijden.

Vooralsnog lijkt men van plan om voor beide evenementen een nieuwe datum op de kalender te vinden.