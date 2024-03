Hoe laat start de F1-race in Bahrein?

Datum: zaterdag 2 maart

Start lokale tijd: 18.00 uur

Start Nederlandse tijd: 16.00 uur

De Grand Prix van Bahrein 2024, de openingsrace van het nieuwe seizoen, vindt plaats op zaterdag 2 maart. De race gaat om 18.00 uur lokale tijd van start, dat is 16.00 uur in Nederland. De coureurs leggen 57 ronden over het 5,412 kilometer lange Bahrain International Circuit af.

De seizoensopener wordt al op zaterdag verreden. Dat komt door de start van de ramadan op zondag 10 maart. Daardoor is de Grand Prix van Saudi-Arabië een dag naar voren gehaald en wordt op zaterdag verreden. Volgens de reglementen moet er minimaal een week tussen twee Grands Prix zitten. Daardoor is ook de race in Bahrein een dag vervroegd.

Formule 1 tijden: Tijdschema GP van Bahrein

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Eerste vrije training Donderdag 29 februari 14.30u - 15.30u 12.30u - 13.30u Tweede vrije training Donderdag 29 februari 18.00u - 19.00u 16.00u - 17.00u Derde vrije training Vrijdag 1 maart 15.30u - 16.30u 13.30u - 14.30u Kwalificatie Vrijdag 1 maart 19.00u - 20.00u 17.00u - 18.00u GP van Bahrein Zaterdag 2 maart 18.00u - 20.00u 16.00u - 18.00u

Formule 1 live kijken: GP van Bahrein

Viaplay

Start voorbeschouwing: 15.00 uur

Start race: 16.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 18.45 uur

De Grand Prix van Bahrein is live te volgen voor abonnees van de streamingdienst Viaplay. De uitzending begint om 15.00 uur met een uitgebreide voorbeschouwing. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Giedo van der Garde en Christijan Albers in de studio in Hilversum. Zij blikken vooruit op de naderende race. Er wordt geregeld geschakeld met het circuit in Bahrein voor interviews en het laatste nieuws door pitreporter Chiel van Koldenhoven.

De live-uitzending van de race begint om 16.00 uur. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, bijgestaan door Allard Kalff vanuit Virtual Race Control. Na de finish wordt de podiumceremonie uitgezonden, waarna de analisten in de studio de belangrijkste momenten bespreken. Van Koldenhoven haalt in de paddock de hoofdrolspelers voor de camera. Het programma loopt onder normale omstandigheden door tot 18.45 uur.

F1 kijken op Viaplay

De Formule 1 is niet langer gratis te bekijken op openbare televisiezenders in Nederland. De rechten zijn nu in handen van streamingdienst Viaplay. Hier zijn twee abonnementsvormen verkrijgbaar: de maandelijks opzegbare optie voor 15,99 euro per maand, of een jaarabonnement voor 12,79 euro per maand. Deze laatste optie is nog tot 11 maart af te sluiten, daarna vervalt deze abonnementsvorm. Viaplay heeft bovendien al laten weten dat per 22 mei de maandelijkse kosten met 2 euro verhoogd worden tot 17,99 euro.

F1 TV Pro

Start voorbeschouwing: 15.00 uur

Start race: 16.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 18.40 uur

Het alternatief voor Viaplay is F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Hier kijk je live en on demand naar de race in Bahrein. De voorbeschouwing op de eerste Grand Prix van 2024 begint om 15.00 uur Nederlandse tijd. Internationale experts blikken vanaf het circuit vooruit op de naderende actie. Ook zijn er interviews, analyses en achtergronden te zien. De voorbeschouwing is enkel in Engels beschikbaar.

Om 16.00 uur begint het liveverslag van de race. Abonnees kunnen zelf bepalen in welke taal ze het commentaar willen horen: Nederlands van Viaplay, Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees. Ook zijn er extra features beschikbaar zoals livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met je favoriete coureur. Na de race wordt de podiumceremonie getoond, evenals interviews met de coureurs. De analisten bespreken de belangrijkste momenten van de wedstrijd.

Wat kost F1 TV Pro?

F1 TV Pro biedt momenteel alleen maandabonnementen aan. Het jaarabonnement is met ingang van het seizoen 2024 verdwenen. Dat houdt in dat de kosten hoger zijn dan voorheen. De maandelijks opzegbare variant kost 11,90 euro per maand, wat neerkomt op 142,80 euro op jaarbasis.

Met een abonnement op F1 TV Pro kijk je naar alle Formule 1-actie op de baan, evenals historische races en documentaires. Ook kun je naar de talenten in de Formule 2, Formule 3 en F1 Academy kijken. Tijdens de F1-sessies heb je toegang tot livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met alle coureurs. Abonnees kunnen zelf bepalen in welke taal ze het commentaar willen horen: Nederlands van Viaplay, Engels, Spaans, Frans, Duits of Portugees.

F1 gratis kijken

RTL Deutschland

Liveverslag

Start uitzending: 15.00 uur

Het Duitse RTL zendt in 2024 zeven races live uit op het openbare net, waaronder de seizoensopener in Bahrein. Bij veel providers zit deze zender standaard in het pakket, waardoor de race gratis op televisie te zien is. De uitzending begint om 15.00 uur met een uitgebreide voorbeschouwing. De race is geheel te zien, al wordt de wedstrijd een aantal malen onderbroken door reclame. Na afloop wordt er door de analisten ter plaatse en in de studio nog nagepraat. Het programma duurt tot 17.45 uur.

Formule 1 op Ziggo

Ziggo Sport Race Café

De Voorbeschouwing: 15.00 uur tot 16.00 uur

De Nabeschouwing: 18.00 uur tot 19.00 uur

Zender: Kanaal 14 en Ziggo Sport Select

De Formule 1 is in 2024 niet live te zien bij Ziggo. Rondom de Grands Prix maakt de provider wel diverse F1-programma’s. Zo kunnen F1-fans op zaterdagmiddag om 15.00 uur inschakelen voor een voorbeschouwing op de Grand Prix van Bahrein. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos blikken met enkele tafelgasten vooruit op de naderende race. De wedstrijd zelf mag Ziggo niet uitzenden, daarvoor moet de kijker overschakelen naar bijvoorbeeld Viaplay of F1 TV Pro.

Om 18.00 uur keert Race Café terug op de buis met een uitgebreide nabeschouwing. Eerst wordt een samenvatting van de race in Bahrein getoond, waarna de analisten de belangrijkste momenten bespreken. Deze uitzending duurt een uur.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Bahrein

Start uitzending: 23.52 uur

Zender: NPO1

De Formule 1 is in 2024 niet te zien op een openbare tv-zender. De NOS zendt wel uitgebreide samenvattingen uit van alle races. De hoogtepunten van de Grand Prix van Bahrein zijn op zaterdagavond vanaf 23.52 uur te zien op NPO1. Voormalig F1-coureur en Le Mans-winnaar Jan Lammers analyseert de beelden. Het programma duurt een halfuur.

F1 Bahrein: Hoe laat komt de race op tv

Voor de Grand Prix van Bahrein zijn verschillende kijkopties beschikbaar, afhankelijk van je voorkeur en abonnement. Viaplay en F1TV Pro bieden uitgebreide live-uitzendingen en toegang tot alle sessies on-demand. Het Duitse RTL is eveneens een optie om de race live te kijken. Ziggo Sport Race Café en de NOS voorzien in samenvattingen en analyses.