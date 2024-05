Met de introductie van de hybridemotor in 2014 nam de Formule 1 afscheid van de luide V8-motoren en introduceerde het de stillere V6 - tot ongenoegen van veel fans. Sindsdien zijn er wel stappen ondernomen om het geluidsniveau van de krachtbronnen op te krikken, maar nog altijd ligt dat niet helemaal op het gewenste niveau. De Formule 1 werkt nu echter toe naar het nieuwe motorreglement van 2026, waarbij er meer nadruk komt te liggen op het elektrische vermogen van de krachtbron.

Nu die regels in de afrondende fase zitten, kijkt de F1-top al verder vooruit. Daarbij wil F1-baas Stefano Domenicali een ingrijpende wijziging niet uitsluiten. De Formule 1 zou volgens hem namelijk vanaf 2030 afscheid kunnen nemen van het huidige concept en zoeken naar een andere oplossing om weer wat luidere motoren te introduceren. Dat hangt dan wel af van het succes van de volledig duurzame brandstoffen, die ook in 2026 geïntroduceerd worden. Dan zou de Formule 1 zelfs kunnen kijken naar de terugkeer van de V8-motoren of andere nieuwe technologieën.

In gesprek met geselecteerde media, waaronder de Italiaanse tak van Motorsport.com, zegt Domenicali: "Zodra de regels voor 2026 vastgelegd zijn, zullen we denken aan de volgende stappen, zoals de motor voor 2030. Het is een persoonlijke overweging voor mij - ik heb het nog niet met de teams gedeeld, ook al hebben we er met de FIA over gesproken - om, wanneer de duurzame brandstoffen werken, voorzichtig te evalueren of we door willen gaan met de hybride of dat er betere oplossingen beschikbaar zijn."

Hoewel Domenicali niet in detail wil treden over die alternatieve oplossingen, zijn er in de afgelopen jaren wel suggesties geweest dat de Formule 1 de V8-motor kan herintroduceren met biobrandstoffen, aangezien dan de milieuzorgen ontnomen zijn. Dat zou bovendien ook kunnen helpen bij het verlagen van het minimumgewicht van de F1-auto's, die de afgelopen jaren juist alleen maar zwaarder zijn geworden.

Max Verstappen toonde zich vorig jaar voorstander van de V8-motor. "Ik zou zeker afscheid nemen van de hybridemotor", zei de regerend wereldkampioen toen hij gevraagd werd naar zijn droombeeld van de Formule 1. "Elke keer dat ik weer in een [auto met een] V8 stap, ben ik telkens weer verrast door hoe soepel deze motor is. De topsnelheid is laag ten opzichte van wat we nu hebben, maar hoe de motor oppakt en het koppel... Het hele afleverproces loopt zo soepel: het terugschakelen, opschakelen. Het is veel natuurlijker dan wat we [nu] hebben."

Ruim voor de deadline

Intussen wordt er nog hard gewerkt aan het zetten van de puntjes op de i voor het reglement van 2026. Domenicali verwacht dat deze al voor de deadline van 30 juni klaar zijn. "Afgelopen weken is er afstemming geweest tussen de verschillende betrokken partijen en de publicatie van de reglementen voor 2026 zou op 1 juni moeten plaatsvinden", geeft de F1-baas aan. "De FIA zal de vele veranderingen toelichten. Het zal ook belangrijk zijn om zo goed mogelijk duidelijkheid te verschaffen, want ik heb een reeks interpretaties gelezen die niet overeenkomen met wat de nieuwe reglementen zullen zijn."

Eén probleem blijft echter ook bestaan met het 2026-reglement: het hoge gewicht van de F1-auto's. "Het pijnpunt, en dat is helaas nodig op dit moment, heeft betrekking tot het gewicht van de single-seaters. Door vast te houden aan de hybridemotor, is een significante toename in gewicht onvermijdelijk", benadrukt Domenicali. "Als we de verwachting voor 2026 vergelijken met een auto van tien jaar geleden, dan kunnen we zien dat het gewicht een groot probleem is geworden. Alle coureurs willen graag een lichtere auto en persoonlijk zou ik ook iets meer geluid willen hebben. Op dat laatste gebied werken we aan een oplossing om het aantal decibel te verhogen. Uit een onderzoek dat we uitvoeren, blijkt dat alle markten en alle leeftijdsgroepen een beter geluid willen hebben, evenals de energie en trillingen die alleen een bepaald type [motor] kan afleveren als je dicht op het circuit staat."