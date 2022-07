F1-baas Domenicali woest over protestactie tijdens Britse Grand Prix

De politie van Northamptonshire deelde op vrijdag mee dat zij signalen had ontvangen dat er een protestactie zou plaatsvinden tijdens de race, waarbij demonstranten mogelijk de baan zouden bestormen. Op zondag was er dan ook veel politie op de been op en rond het circuit van Silverstone. Zo liepen agenten met speurhonden de gehele Formule 1-paddock na en werd zelfs het volledige mediacentrum doorzocht.

Ondanks de politie-inzet lukte het vijf demonstranten toch om tijdens de eerste ronde van de Britse Grand Prix ter hoogte van de brug over de Wellington Straight over het hek te klimmen en het circuit te betreden, tot grote woede van de fans langs de baan. Op het moment dat de demonstranten op het asfalt gingen zitten, hing er al een rode vlag vanwege de crashes bij de start, al waren er een paar coureurs die dat punt van het circuit nog moesten passeren. Toegesnelde marshals trokken de demonstranten hardhandig van de baan zodat ze daarna aan de politie konden worden overgedragen. De politie arresteerde in totaal zeven personen.

Formule 1-baas Stefano Domenicali noemt de actie, die is opgeëist door de klimaatactivisten van actiegroep Just Stop Oil, ‘volstrekt onverantwoordelijk en gevaarlijk’. “Iedereen heeft het recht om zich uit te spreken over kwesties, maar niemand heeft het recht om de levens van anderen in gevaar te brengen”, laat hij in een statement weten. “We willen de politie bedanken voor hun geweldige werk en moeten niet onderschatten hoe gevaarlijk dit was voor de coureurs, de marshals, de fans en de individuen zelf.” Bij Sky Sports zei de Italiaan: “Dit is niet acceptabel. Je mag tegen alles protesteren - we hebben vrijheid van meningsuiting - maar dit was op zijn zachtst gezegd echt belachelijk.”

Lewis Hamilton zei tijdens de persconferentie na afloop van de race: “Ik mag graag zien dat mensen vechten voor de planeet. We hebben meer van dit soort mensen nodig.” Mercedes kwam korte tijd later met een statement waarin stond dat Hamilton het goed vindt dat mensen gebruik maken van hun recht om te protesteren, maar dat hij de manier waarop het zondag gebeurde niet goedkeurt, omdat ze de veiligheid van zichzelf en anderen in gevaar brachten. De zevenvoudig wereldkampioen, die als derde finishte in zijn thuisrace, voegde daar op Twitter nog aan toe: “Spring alsjeblieft niet het circuit op om te protesteren, we willen niet dat jullie iets overkomt.”

Charles Leclerc, die op het moment van de protestactie vierde lag, dacht aanvankelijk dat het om marshals ging. “Omdat ze oranje kleding droegen. Maar toen keek ik nog eens en zag ik dat er dingen op hun t-shirts geschreven stonden die ik niet kon lezen omdat ik te snel ging”, zegt de Ferrari-coureur.