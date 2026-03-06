F1-baas reageert op Verstappen: Vroege kritiek op F1-regels 2026 verkeerd
Formule 1-coureurs als Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben te snel kritiek geleverd op de nieuwe reglementen van de koningsklasse voor 2026. Dat vindt Stefano Domenicali, de CEO van F1.
Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Diverse Formule 1-coureurs hebben gedurende de wintertests in Bahrein kritische noten gekraakt over de nieuwe reglementen voor 2026. Een van de meest uitgesproken personen was Max Verstappen. Hij oordeelde dat F1 steeds meer richting de Formule E beweegt met de noodzaak om veel energie te sparen, iets wat in zijn ogen niet bij de essentie van de racerij past.
Verstappen kreeg tijdens de tests bijval van onder meer Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen was vooral kritisch op de complexiteiten van de nieuwe generatie F1-power units, die heel lastig uit te leggen zijn aan de fans. Iemand die zich niet in deze kritiek kan vinden, is Stefano Domenicali. De CEO van de Formule 1 heeft hier in Melbourne op gereageerd.
"Ik denk dat het in algemene zin verkeerd is om negatief te praten over een ongelooflijke wereld die ons allemaal de kans geeft om te groeien", zegt Domenicali tegen Sky Sports. "Dat is eigenlijk het enige waarvan ik zou zeggen dat het niet juist is. Maar goed, ik luister altijd. De autosport evolueert voortdurend en dat betekent dat de beste coureur uiteindelijk ook de snelste zal zijn."
De nieuwe motorreglementen voor het F1-seizoen 2026 hebben er wel voor gezorgd dat de sport over meer fabrikanten beschikt dan in voorgaande jaren. Renault is weliswaar vertrokken, maar Ferrari en Mercedes hebben nu gezelschap gekregen van Red Bull Ford Powertrains, Audi en Honda. Over enkele jaren wordt daar de naam van General Motors aan toegevoegd.
Stefano Domenicali ziet dat een van de doelen van het nieuwe F1-reglement - nieuwe fabrikanten aantrekken - is bereikt.
Foto door: Mark Thompson / Getty Images
"We wilden meer fabrikanten aantrekken", legt Domenicali uit over het - inmiddels bereikte - doel van de nieuwe reglementen. "We wisten dat duurzame brandstof een element zou zijn dat aantrekkelijk is voor fabrikanten, omdat zij op het gebied van mobiliteit niet alleen op elektrificatie moeten inzetten. Daarom is dit project gestart."
Momenteel zijn de F1-auto's nog een stuk langzamer dan de bolides die vorig jaar werden gebruikt. Toch denkt Domenicali dat dit snel gaat veranderen. "Ik denk dat de mogelijkheid om deze auto verder te ontwikkelen – zowel vanuit technisch oogpunt als vanuit het perspectief van de coureurs – ons heel snel een auto zal opleveren die sneller is. De wereld van engineers achter de Formule 1 is ongelooflijk", aldus de Italiaan, die nogmaals aangeeft dat F1 open staat voor wijzigingen als dat nodig blijkt.
"De aanpak die we al hebben besproken tijdens de laatste F1 Commission met de FIA en de teams is zeer open. Als we zien dat er iets moet worden aangepakt, dan zullen we dat ook doen. We leven nu in een wereld waarin iedereen begrijpt dat als er iets duidelijk moet worden verbeterd, waarom niet? Dan doen we dat."
