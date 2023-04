F1-baas Domenicali: "Moeten kwaliteit kalender waarborgen"

De Formule 1-kalender is de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Waar de Formule 1 in 2013 een seizoen van 19 races kende, staat de teller tien jaar later op 23. Bovendien heeft Formule 1-baas Stefano Domenicali er geen geheim van gemaakt dat er gekeken wordt naar het verder uitbreiden van de kalender, aangezien er vanuit promotors interesse genoeg zou zijn om zelfs dertig races te organiseren.

Het leidt tot vragen over de keuzes voor de kalender, aangezien er steeds meer stratencircuits bij komen en er snel gestrooid wordt met lange contracten, zoals Miami dat meteen op tien jaar kon rekenen. Het is daarnaast de vraag waar de grens ligt voor het aantal races in een seizoen. Dit jaar telt de Formule 1-kalender 23 races vanwege het ontbreken van de Chinese Grand Prix, volgend jaar zou volgens Domenicali dan eindelijk de 24 aangetikt moeten worden.

"Ze kloppen op de deur", doelt Domenicali in gesprek met Sky Sports op de promotors. "Het is aan ons om het juiste niveau te handhaven. De interesse is enorm, maar we moeten de kwaliteit van de evenementen en de sport waarborgen. Dit jaar hebben we er 23, maar volgend jaar hebben we er denk ik 24. Dat is in deze context het juiste aantal, omdat de hoeveelheid [interesse] zo groot is. Je ziet dat we de kwaliteit van elke promotor verbeteren en we denken eraan voor de toekomst om races af te wisselen. Maar ik denk dat we aan de kant van de promotors niet moeten vergeten dat we hen echt dankbaar moeten zijn voor wat ze doen en de beste evenementen organiseren. Het niveau is nu hoger en dat komt de F1-fans en het ecosysteem ten goede."

Een roulatiesysteem is de afgelopen jaren vaker ter sprake gekomen, vooral om races in dezelfde regio met elkaar af te kunnen wisselen. Dat gebeurde eerder ook al met de Duitse Grand Prix, waar de Nürburging en Hockenheim elkaar afwisselden als decor van de Formule 1. Volgens Domenicali is het van belang dat de historische circuits ook op de kalender blijven staan, maar deze moeten dan wel met hun tijd meegaan. "Wanneer historie alleen verbonden is aan het verleden, dan heb je een probleem. Wanneer historie waarde heeft en je gefocust bent op het ontwikkelen van de sport in de toekomst, dan heeft het een grote waarde. Als Italiaan is bijvoorbeeld Monza een ongelofelijke locatie, maar we moeten ervoor zorgen dat der op sommige plekken gewerkt wordt aan de infrastructuur voor de fans. Maar zoals altijd heb je een grote verantwoordelijkheid voor de toekomst en je wil de circuits die er sinds de start zijn geweest blijven zien."

Zuid-Afrika of Spa?

Dit jaar had de Formule 1-kalender al 24 races moeten tellen, maar door het schrappen van de Grand Prix van China kwam de teller op 23 te staan. Die race zou volgend jaar moeten terugkeren waardoor het recordaantal van 24 races alsnog behaald wordt. Het is dan wel de vraag of de Grand Prix van België terugkeert, of dat de Formule 1 toch een andere locatie verkiest. Het contract met Spa-Francorchamps werd met slechts één jaar verlengd terwijl een terugkeer van de Grand Prix van Zuid-Afrika steeds realistischer wordt. Domenicali bracht al een bezoek aan Kyalami en stelt dat de Formule 1 die locatie nog steeds als optie zit.

"100 procent", benadrukt de Formule 1-baas. "Afrika is nog steeds een continent waar we heel hard aan werken, maar zoals altijd moeten we het juiste evenwicht en het juiste plan voor de middellange termijn vinden. Ik wil vermijden dat we er één jaar heen gaan en het dan vergeten. We werken aan oplossingen in het belang van de sport en het land, dat is onze focus. Over andere locaties: ja, er is veel interesse in Oost-Azië, veel meer dan in de Verenigde Staten. Maar op dit moment is het de droom om de komende jaren het juiste aantal te hanteren. Het is aan ons om de juiste balans en juiste races te vinden. Het belangrijkste is dat elke Grand Prix anders moet zijn qua karakteristieken. We willen dat het leeft in de stad als we er zijn, dus niet dat het alleen op het circuit gebeurt. Dat is de magie van de Formule 1."