Het openingsweekend van het seizoen 2024 draait in de Formule 1 vooralsnog vooral om de ontwikkelingen op de achtergrond in de zaak-Christian Horner. De Red Bull-teambaas werd door een vrouwelijke collega beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar na een intern onderzoek werd Horner vrijgesproken. Daarmee leek er een einde te komen aan deze saga, totdat er op donderdag een onverwachte plotwending plaatsvond in het mediacentrum. In een anonieme mail, geadresseerd aan F1-journalisten en zelfs F1-baas Stefano Domenicali en FIA-president Mohammed Ben Sulayem, zijn vermeende screenshots van WhatsApp-berichten en foto's te vinden die door Horner naar de vrouwelijke medewerkster zouden zijn verzonden.

Red Bull heeft geen enkele aanwijzing gegeven over de waarheidsgetrouwheid van het dossier dat is verstuurd en het is niet onmogelijk dat sommige dossiers zijn gefabriceerd als onderdeel van een poging om Horner in diskrediet te brengen. Aangezien de situatie rondom de klachten een vertrouwelijke zaak blijft, hebben noch het team noch Horner zelf commentaar kunnen geven op enig aspect van het bewijs. Maar hoewel de situatie met Horner tot nu toe een interne aangelegenheid is geweest voor Red Bull, heeft de manier waarop de controverse de aandacht heeft afgeleid van de actie op de baan geleid tot de vraag of het nu tijd is voor de FIA en FOM om in te grijpen.

Hoewel de FOM geen directe regelgevende bevoegdheid heeft over de deelnemers, is het in haar belang om ervoor te zorgen dat het imago van de sport niet wordt aangetast door de gebeurtenissen die de krantenkoppen over de hele wereld halen. Ook de FIA heeft er belang bij om ervoor te zorgen dat de zaak de F1 niet in diskrediet brengt. Zowel FOM als FIA waren de ontvangers van de anonieme e-mails en naar verluidt is het bestuursorgaan van de autosport bezig met het evalueren van de volgende stappen in het licht van wat er is gebeurd.

Ingrijpen of niet

Na besprekingen met Domenicali zouden er stappen gezet kunnen worden om mogelijk actie te ondernemen. Domenicali en Ben Sulayem ontmoeten elkaar regelmatig tijdens F1-weekenden om de laatste ontwikkelingen te bespreken en bronnen hebben gesuggereerd dat de kwestie Horner deel zal uitmaken van hun besprekingen die gepland staan voor vrijdag. Er zijn veel opties waar de FIA uit kan kiezen als er besloten wordt dat er ingegrepen moet worden. De FIA zou kunnen besluiten dat Red Bull de situatie zelf moet oplossen, omdat het alleen om individuele teamleden gaat en geen gevolgen heeft voor andere deelnemers.

De FIA zou ook het gevoel kunnen hebben dat het tijd is om een beter inzicht te krijgen in de zaken die op het spel staan, dus het zou - onder strikte geheimhouding - toegang kunnen vragen tot het eindrapport van Red Bull over de bevindingen van het onderzoek om er zeker van te zijn dat alles volgens de regels verloopt. Red Bull is echter niet per se verplicht om het rapport te overhandigen, zeker niet als het vertrouwelijke informatie bevat.

Een andere optie is dat de FIA haar Ethics and Compliace Department inschakelt om te onderzoeken of er al dan niet sprake is van een overtreding van de reglementen. Het internationaal sportreglement van de FIA geeft haar redenen om in actie te komen als zij van mening is dat er sprake is van gedrag dat niet in het belang is van het kampioenschap. Artikel 12.2.1.c van het internationaal sportreglement stelt dat deelnemers een overtreding hebben begaan bij 'elk frauduleus gedrag of elke handeling die schadelijk is voor de belangen van een competitie of voor de belangen van motorsport in het algemeen'.

Teambazen willen meer transparantie

Artikel 12.2.1.f voegt daar nog een overtreding aan toe: "Alle woorden, daden of geschriften die morele schade hebben toegebracht aan de FIA, haar organen, haar leden of haar uitvoerende functionarissen, en meer in het algemeen aan het belang van de autosport en aan de waarden die de FIA verdedigt." Het is ook interessant om te weten dat de deur opengezet wordt voor problemen als Red Bull in deze zaak weigert om samen te werken met de FIA, of weigert om documenten te overhandigen. Artikel 12.2.1.g stelt dat 'het niet meewerken aan een onderzoek' wordt beschouwd als een overtreding.

Een eventueel FIA-onderzoek zou de F1 de transparantie kunnen geven over wat er werkelijk achter de schermen is gebeurd, iets waar de bazen van concurrerende teams om hebben gevraagd. Op donderdag zei Mercedes-teambaas Toto Wolff: "Ik ben van mening dat we als mondiale sport meer transparantie moeten bieden als het over dit soort belangrijke onderwerpen gaat. Ik ben benieuwd wat het standpunt van de sport is." Ook McLaren-CEO Zak Brown wilde meer duidelijkheid. "Ik vind dat de regelgevende instantie een verantwoordelijkheid heeft naar onze sport en naar onze fans. En ze hebben volgens mij ook de autoriteit om ervoor te zorgen dat alles volledig transparant is, in ieder geval naar hen toe", aldus de Amerikaan.