F1-baas Domenicali: F1 blijft sterk, ook zonder Alonso en Hamilton

De Formule 1 heeft de laatste jaren veel nieuwe coureurs verwelkomd, maar er zijn ook nog enkele ervaren rotten in de sport te vinden. Fernando Alonso begint aan zijn 23ste seizoen in de Formule 1 en mag dit jaar 45 kaarsen uitblazen terwijl Lewis Hamilton onlangs 41 is geworden en aan de vooravond van zijn twintigste seizoen staat.

Beide coureurs zijn uitgegroeid tot grootheden van de sport, maar naarmate zij ouder worden komt ook hun pensioen in zicht. Het contract van zowel Alonso als Hamilton loopt dit jaar af en met name over Alonso's toekomst zijn de nodige vraagtekens vanwege zijn leeftijd.

Volgens Formule 1-baas Stefano Domenicali hoeft F1 zich echter geen zorgen te maken dat dit snel gaat gebeuren - en als het gebeurt, dan is de Italiaan ervan overtuigd dat de Formule 1 nog altijd interessante coureurs heeft om voor te juichen.

"Als je het hebt over Lewis en Fernando, dan spreken we natuurlijk over giganten van onze sport", zegt Domenicali in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Het zijn grote hoofdrolspelers. Ze staan allebei voor verschillende uitdagingen en kansen."

Stefano Domenicali verwacht niet dat Alonso en Hamilton dit jaar zullen stoppen met F1. Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Maar om te denken dat ze dit jaar al stoppen? Daar heb ik mijn twijfels bij, want het zijn vechters. Ze hebben bewezen dat als de combinatie van auto en team goed is, ze zeker nog langer zullen strijden."

"Om eerlijk te zijn zie ik ze niet stoppen", vervolgt Domenicali. "Ik hoop dat ik gelijk heb, want ze zijn een zeer belangrijke troef voor de Formule 1. Maar de Formule 1 is altijd spannend geweest, wat er ook gebeurt."

"Toen we vijf nieuwe jongens introduceerden, waren zij enorm belangrijk voor de jongere generatie. Tieners volgden hen op een manier die interessant is om te zien; het laat zien hoe het publiek van onze sport verschuift."

"Dus ten eerste zie ik ze niet stoppen, ten tweede hoop ik dat ze niet stoppen", aldus Domenicali. "En mocht het uiteindelijk toch gebeuren – wat ik niet verwacht – dan denk ik dat de nieuwe generatie coureurs sneller de aandacht zal grijpen, omdat de manier waarop fans zich vandaag de dag verbinden met de sport anders is."