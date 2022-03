F1-baas Domenicali bevestigt starttijd Grand Prix van Las Vegas

Woensdagavond lokale tijd vond in Las Vegas een persconferentie plaats, waarin bekend werd gemaakt dat de Formule 1 volgend jaar november terugkeert naar de gokstad. Er is een driejarige deal gesloten, al heeft men nu al het voornemen uitgesproken om er nog langer te blijven. De race zal worden verreden op een ruim 6 kilometer lang stratencircuit, dat deels zal over de beroemde Strip, waaraan alle grote casino’s en hotels gevestigd zijn, zal lopen. Opmerkelijk genoeg wordt de race niet op zondag gehouden, zoals gebruikelijk is in de Formule 1, maar op zaterdagavond.

Tijdens de presentatie van de race werd geen precieze starttijd genoemd, maar in de persconferentie die daarna volgde gaf Formule 1-baas Stefano Domenicali de aanvangstijd van de Grand Prix alsnog prijs. Gevraagd naar de precieze reden om de race op zaterdagavond te organiseren, antwoordt hij: “Ik denk dat dit het perfecte tijdslot is voor dit evenement. De Formule 1 kan het zich niet veroorloven om statisch te zijn. We moeten flexibel zijn en dan is dat gewoon het juiste moment om de best mogelijke show te hebben, gezien de context. Ik voorzie hier verder geen problemen mee. De race zal zaterdagavond om 22.00 uur lokale tijd beginnen en dat is perfect, want het Europese publiek kan dan ook inschakelen. Overigens, al zouden we de race een uur vroeger of later houden, ik verwacht dat iedereen straks wel zal inschakelen voor deze race.”

In de Verenigde Staten wordt de race dus prime time op zaterdagavond uitgezonden. De Nederlandse fans zullen ondertussen de wekker moeten zetten, want de starttijd van 22.00 uur lokale tijd betekent dat de race hier zondagochtend om 7.00 uur begint.

Precieze datum volgt

De derde Amerikaanse ronde op de F1-kalender - na Austin en Miami - wordt naar verwachting in het weekend na Thanksgiving gepland, wat met een zaterdagse wedstrijd neer zou komen op een datum van 25 november. Bij de bekendmaking van de Grand Prix van Las Vegas werd echter nog geen precieze dag genoemd, alleen dat de race volgend jaar in november zal plaatsvinden. Greg Maffei, president en CEO van Liberty Media, daarover: “Het evenement is bevestigd. We hebben contractueel gezien echter nog een paar losse eindjes die we aan elkaar moeten knopen met een paar partijen. Als dat gedaan is, zullen we de precieze datum aankondigen.”