Het Formule 1-seizoen 2021 kende een bizar einde tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. In dat jaar ging het gevecht om het kampioenschap tot de laatste ronde door, iets dat in 2022 niet het geval is. De Red Bull-coureur pakte in Japan zijn tweede wereldtitel en dat terwijl er toen nog vier races op de planning stonden. Red Bull Racing werd in Amerika vervolgens constructeurskampioen. F1 CEO Stefano Domenicali zegt dat er nog genoeg belangstelling is voor de resterende Grands Prix en zegt stellig dat de vroege beslissingen geen negatieve impact hebben op de sport. Hij vertrouwt er ook op dat de strijd in 2023 competitiever zal zijn en mogelijk opnieuw tot de laatste wedstrijd doorgaat.

"Eigenlijk zien wij dat risico niet", antwoordt Domenicali in een call met Wall Street-investeerders op de vraag of het ontbreken van een titelstrijd slecht zou zijn voor de financiën van de Formule 1. "De laatste race was volledig uitverkocht. De cijfers zijn echt goed. De aandacht gaat natuurlijk ook naar andere gevechten. Dat hoort bij racen. We zijn positief over de impact die de reglementswijzigingen voor dit jaar brachten. We kunnen niet ontkennen dat Red Bull en Max Verstappen het ongelofelijk goed gedaan hebben. Misschien hebben andere teams niet de juiste kansen aangegrepen. We zagen op de baan wiel-aan-wiel gevechten. Dat is wat we wilden. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gevecht volgend jaar tot het einde doorgaat. In de laatste paar races was er behoorlijk wat aandacht voor het sportieve plaatje. Teams voeren een strijd om posities en de daarbij behorende financiën. Er staat een beloning tegenover een bepaalde plek. Ik verwacht daar in Brazilië en Abu Dhabi ook veel van."

Domenicali weerlegt ook de suggestie dat de economische problemen in Europa gevolgen kunnen hebben voor de verkoop van F1-tickets en dus voor de inkomsten in 2023. "Als wereldkampioenschap kunnen wij dergelijke risico's in dit soort situaties spreiden", vervolgt hij. "Anderzijds vermindert dit risico door het feit dat we overeenkomsten voor de lange termijn hebben. Ik kan zeggen dat we nu al ongelofelijk veel inschrijvingen hebben voor de kaartverkoop van volgend jaar. Het is een goed teken dat je dit in Europa ziet, daar waar juist de recessie plaatsvindt. Maar ik denk dat de manier waarop we gestructureerd zijn en de manier waarop we de deals hebben gesloten ons in staat stellen om in deze richting verder te gaan. In deze situatie moeten we optimistisch zijn. Natuurlijk houden we alles in de gaten, maar dit is wat we vandaag zien."