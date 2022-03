Aankomende zaterdag staat er een vergadering van de World Motor Sport Council op de agenda om het onderzoek en de reacties op de gebeurtenissen in de F1-seizoensfinale van 2021 te bespreken. Volgens F1 CEO Stefano Domenicali is dit een belangrijk moment voor het bestuursorgaan. De Italiaan zegt dat de geloofwaardigheid van de sport kan afhangen van de uitkomst van deze bijeenkomst.

"In de komende dagen gaat de FIA het rapport bespreken met de World Motor Sport Council, want ik denk dat we een persoonlijke discussie verder moeten vermijden", aldus Domenicali tegen Sky Sports. "We zijn allemaal mensen. Je kunt als coureur, team of scheidsrechter zeggen dat je goed presteert, maar dat is niet relevant voor de geloofwaardigheid van de sport, wanneer de sport probeert alle lessen te trekken om dat te verbeteren. De geloofwaardigheid gaat voorbij aan dit soort acties. Dit is wat we verwachten dat de FIA meeneemt in hun voorbereidingen op volgend jaar."

Op de vraag of het volledige FIA-rapport over de gebeurtenissen in Abu Dhabi vrijgegeven moet worden, antwoordt de F1-topman. "Ik ben zaterdag aanwezig bij de vergadering, dan gaan we het wel zien. Het doel is om vanuit Abu Dhabi weer een stap voorwaarts te zetten. We zijn op dit moment in Bahrein, dus het heeft geen zin om te praten over een andere aanpak, we kunnen alleen zeggen dat we geleerd hebben van die laatste race."

"De wedstrijdleider moet zelf kunnen beslissen"

De FIA ondernam actie naar aanleiding van de controverse in Abu Dhabi door wedstrijdleider Michael Masi te ontslaan als racedirecteur. Tegelijk met de komst van twee nieuwe racedirecteuren, Niels Wittich en Eduardo Freitas, heeft de internationale autosportbond een nieuwe structuur op poten gezet. Domenicali stelt wel dat de wedstrijdleider de volledige bevoegdheid moet houden om zelf beslissingen te nemen, zonder dat er te veel andere mensen bij betrokken zijn.

"De wedstrijdleiding moet een entiteit zijn die op een goede manier georganiseerd is. De racedirecteur is een man, vrouw of persoon die de juiste beslissingen moet nemen. Hij kan de juiste acties ondernemen als hij goed wordt ondersteund en alle middelen heeft om een oordeel te vellen", antwoordt hij op de vraag of er een risico bestaat dat er zich telkens een hele commissie over een situatie gaat buigen. "Er is geen tijd om zo'n commissie samen te stellen. Je moet ervoor zorgen dat alles wat je om je heen hebt, je helpt om de juiste beslissingen te maken."