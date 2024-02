F1-baas benadrukt: "Juiste procedure gevolgd bij afwijzing Andretti"

Michael Andretti heeft al jaren de duidelijke wens om met zijn Andretti Global tot de Formule 1 toe te treden als elfde team op de grid. Bestuursorgaan FIA opende vorig jaar inschrijvingen voor geïnteresseerde partijen, tegen het zere been van de Formule 1. De teams voelden er weinig voor omdat zij nu financieel stabiel zijn na enkele onzekere jaren en maken zich zorgen om de logistieke kwestie die bij zo'n elfde team komt kijken. Na groen licht van de FIA moest de F1 zich nog buigen over de aanmelding van Andretti, maar wees deze uiteindelijk af. Zij waren onder andere niet overtuigd van het plan van Andretti om al in 2025 tot de F1 toe te treden, maar hebben de deur voor een entree in 2028 op een kier gezet.

Dat betekent dat Andretti dus eventueel kan toetreden in 2028, maar dat gebeurt dan wel onder een nieuw Concorde-verdrag, dat in 2026 van kracht gaat. Het 'entreegeld' voor nieuwe teams bleek een groot struikelblok voor de huidige teams, aangezien dat bedrag nu op 200 miljoen dollar staat vastgesteld. Teams willen dat bedrag, dat onder alle tien huidige teams verdeeld zal worden, liever een stuk hoger zien.

De afwijzing van de Formule 1 leidde tot veel onvrede bij Andretti, partner General Motors en fans op sociale media. In gesprek met Wall Street-analisten laat F1-baas Stefano Domenicali echter weten dat zij enkel de juiste procedure hebben gevolgd. "Het is absoluut gerelateerd aan het Concorde-verdrag", stelt Domenicali over een eventuele elfde deelnemer. "Het is zo dat er gezamenlijk werk gedaan moet worden tussen de FIA en FOM met betrekking tot de verschillende soorten evaluaties die we moeten doen. Dus wat dat betreft hebben we [in de zaak van Andretti] de procedure gevolgd en het resultaat op de juiste manier gepresenteerd. Voor de toekomst is het natuurlijk een kwestie van discussie met de teams, met het juiste commerciële en technische voorstel dat dit jaar dienovereenkomstig zal worden besproken."

Domenicali verwacht dat op 'zeer korte termijn' de gesprekken over het vernieuwde Concorde-verdrag zullen starten. "Ons standpunt, dat gedeeld wordt door de teams, is dat het Concorde-verdrag deze keer geen substantiële wijzigingen nodig heeft. We gaan dus op zeer korte termijn beginnen. Het was onze prioriteit om voor het einde van het seizoen de laatste hand te leggen aan de reglementen en andere zaken die eerder opgelost moesten worden. Dus nu naderen we het moment waarop we deze discussie gaan starten. Zoals gezegd dus op zeer korte termijn."