VIDEO: F1-baanactie op bloedhete Hungaroring begonnen, problemen Zhou

Voorafgaand aan het Formule 1-weekend in Hongarije werd er al voor gewaarschuwd, maar op vrijdag is het ook daadwerkelijk smoorheet. De coureurs hebben te maken met een luchttemperatuur van meer dan 30 graden, terwijl het asfalt zelfs bijna de 60 graden aantikt. Een serieuze aanslag op de rijders dus.

Zhou Guanyu kende in de openingsfase van de eerste training een nogal opvallend moment. Een deel van zijn sidepod vloog simpelweg van de Sauber af. Geen lekkere start voor de Chinees, die lang niet zeker is van zijn toekomst in F1. Plus Sauber heeft een goed weekend wel nodig, want het is na 12 races nog altijd puntloos. Daarmee staat het team uit Hinwill stijf onderaan.

Video: Onderdeel vliegt van auto Zhou af