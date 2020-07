Promotor Interlagos: Zonder F1 is autosport dood in Brazilië

De Grand Prix van Brazilië staat al sinds 1973 op de kalender, maar het contract van Interlagos loopt na dit jaar af en de editie 2020 werd door het coronavirus geschrapt. Formule 1-baas Chase Carey maakte al plannen om de wedstrijd weer naar Rio de Janeiro te verhuizen op een nog te bouwen circuit, maar die gesprekken liggen al even stil. De plannen om het circuit te bouwen moeten nog worden goedgekeurd.

Promotor Tamas Rohonyi, die bijzonder kwaad was toen zijn race voor dit jaar door de Formule 1 werd geschrapt, waarschuwt dat het cruciaal is voor de autosport in Brazilië dat het evenement overleeft. “Veel mensen zijn afhankelijk van de race, niet alleen in de F1 maar ook in andere categorieën, vertelt Rohonyi aan Motorsport.com. “Het is een belangrijke plek, alleen al door de traditie die we hier hebben: Braziliaanse rijders hebben acht wereldtitels behaald. De president van de Braziliaanse autosportbond vertelde me dat als we de race zouden verliezen, de autosport in Brazilië voor de komende veertig jaar dood zal zijn. De kinderen in de karting, die ooit hopen de Formule 1 te bereiken, die zullen er dan mee ophouden.”

“We hadden ooit een geweldige tennisspeler, Gustavo Kuerten, die Roland Garros heeft gewonnen. Toen hij een grote ster was begonnen veel kinderen te tennissen. Het moment hij verdween, gingen alle kinderen weer voetballen."

Interlagos was het toneel van vele memorabele races en titelfinales, waaronder de onvergetelijke ontknoping van het seizoen 2008 en de strijd tussen Felipe Massa en Lewis Hamilton.

Met medewerking van Adam Cooper