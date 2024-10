F1-auto's van 2026 worden sneller dan aanvankelijk voorzien

Eerder dit jaar, in aanloop naar de Grand Prix van Canada, werden de grote lijnen van de plannen voor de volgende generatie F1-auto's bekendgemaakt. Die plannen vielen nog niet helemaal in goede aarde bij de teams. Zij maakten zich onder andere zorgen over de te verwachten prestaties, die wel heel erg onder leken te doen voor die van de huidige generatie.

De FIA is met deze kritiek aan de slag gegaan en heeft enkele aanpassingen in het technische reglement doorgevoerd die de prestaties van de nieuwe generatie auto's dichter in de buurt moet brengen van de huidige ontwerpen. Volgens Nikolas Tombazis, hoofd single seater van de FIA, zouden de nieuwe F1-auto's door de reglementswijzigingen ongeveer een seconde per ronde langzamer moeten zijn dan de huidige wagens. "De prestaties van de auto zijn met ongeveer 50 punten downforce toegenomen," zei de Griek tijdens een bijeenkomst in Austin. "Dat heeft de prestaties teruggebracht van misschien wel min 40 procent naar ongeveer min 15 procent, in vergelijking met de huidige auto's. Wat betreft de prestaties; de verwachte rondetijden komen heel dicht in de buurt van de huidige auto's. Dat is allemaal gedaan zoals beloofd in juni."

F1 2026 FIA-auto renders Foto door: FIA

Op de vraag wat de snelheid van de auto's zou zijn geweest als er geen wijzigingen waren aangebracht in het reglement, zei Tombazis: "Als we na juni geen wijzigingen hadden aangebracht, denk ik dat ze waarschijnlijk ongeveer twee seconden langzamer zouden zijn geweest."

Wat is er veranderd?

Dat verschil is nu dus gehalveerd. Tombazis legde uit op welke punten de regels voor 2026 zijn aangepast. Zo is onder andere gekeken naar de aerodynamica. "De belangrijkste verandering aan de aerodynamica is het groter maken van de box waarin de voorvleugel ligt. En we hebben ook de opstaande flapjes op de vleugels teruggebracht, in de stijl die op de huidige auto's zit. En we hebben de diffuser groter gemaakt, die begint nu iets verder naar voren en is groter."

Daarmee was de kous nog niet af, vervolgde Tombazis. "We hebben een deel van de carrosserie rond de voorwielen opnieuw ontworpen en er wordt nog steeds gewerkt aan een aantal laatste aanpassingen in de volgende World Motor Sport Council van de carrosserie aan de achterkant en hoe die in dat gebied samenwerkt met de diffuser."

Wijzigingen aan vloer

Niet alleen aerodynamisch is een en ander aangepast, ook de vloer krijgt enkele wijzigingen. Die mag voortaan uit drie delen bestaan in plaats van twee en dat betekent dat ook de afmetingen aangepast zijn. Om al teveel doorbuigen van de vloer te helpen verminderen, is er nu ruimte voor meer metalen stijlen om een en ander te verstevigen.

De wijzigingen zijn weliswaar niet overdreven ingrijpend, maar bieden genoeg potentieel om de downforce voor de nieuwe generatie auto's te vergroten. Dat komt doordat de wijzigingen onderling – van voren (voorvleugel), via het midden (vloer) en naar achteren (diffuser) – verband met elkaar houden.