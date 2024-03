Viaplay F1-uitzendingen op vrijdag 22 maart 2024

Programma Start uitzending Einde uitzending F1 - Eerste vrije training 02.25u 03.35u F3 - Kwalificatie 04.00u 04.30u F1 - Tweede vrije training 05.55u 07.05u Shakedown 07.05u 08.00u F2 - Kwalificatie 07.30u 08.00u

Na de twee zaterdagse races in Bahrein en Saudi-Arabië keert de Formule 1 in Australië terug naar het gebruikelijke format. Dat betekent dat de eerste twee vrije trainingen op vrijdag verreden worden. Het wordt voor de Nederlandse F1-fan echter wel een vroegertje om de sessies live te volgen. Het liveverslag van Viaplay van de eerste vrije training begint namelijk om 02.25 uur, vijf minuten voor de start van de sessie. Het commentaar bij deze training komt van Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen.

Om 05.55 uur in de ochtend begint het verslag van de tweede vrije training, die lokale tijd om 16.00 uur van start gaat. De gehele sessie is weer live te volgen, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Aansluitend volgt de talkshow Shakedown. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Giedo van der Garde, Rudy van Buren en Sebastiaan Bleekemolen in de studio. Zij blikken terug op de vrijdag in Albert Park en bespreken de belangrijkste momenten. Pitreporter Chiel van Koldenhoven is op locatie en verzorgt interviews met diverse rijders en teambazen, en uiteraard met Max Verstappen. Dit programma duurt een uur.

Viaplay F1-uitzendingen op zaterdag 23 maart 2024

Programma Start uitzending Einde uitzending F3 - Sprintrace 01.10u 02.00u F1 - Derde vrije training 02.25u 03.35u F2 - Sprintrace 04.10u 05.00u F1 - Voorbeschouwing 05.30u 06.00u F1 - Kwalificatie 06.00u 07.00u F1 - Nabeschouwing 07.00u 07.40u F3 - Hoofdrace 23.00u 00.10u

De kwalificatie in Melbourne wordt op zaterdag verreden. Voordat het zo ver is, krijgen de coureurs de kans om de puntjes op de i te zetten in de laatste vrije training. Om deze sessie live te volgen, moet je vroeg uit de veren. De training begint om 02.30 uur Nederlandse tijd (12.30 uur lokaal) en wordt zoals gewoonlijk live uitgezonden door Viaplay. De uitzending begint vijf minuten voor de start van de training. Het commentaar komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Later in de ochtend staat de kwalificatie op het programma. De strijd om de pole-position in Albert Park barst om 06.00 uur Nederlandse tijd (16.00 uur lokaal) in alle hevigheid los. Viaplay begint met een voorbeschouwing, die start om 05.30 uur. Presentatrice Amber Brantsen blikt samen met analisten Giedo van der Garde en Rudy van Buren in de studio in Hilversum vooruit op de naderende actie. Op het circuit verzorgt pitreporter Chiel van Koldenhoven het laatste nieuws en analyses.

Om 06.00 uur begint het Viaplay-liveverslag van de kwalificatie. Het commentaar komt van Valkenburg en Heemskerk. Tussen de segmenten door wordt kort teruggeschakeld naar de studio, waar de analisten hun licht laten schijnen op de belangrijkste momenten. Na afloop van de kwalificatie worden de belangrijkste rijders geïnterviewd door Van Koldenhoven, terwijl de analisten de sessie uitgebreid nabespreken.

Viaplay F1-uitzendingen op zondag 24 maart 2024

Programma Start uitzending Einde uitzending F2 - Hoofdrace 01.30u 02.40u F1 - Voorbeschouwing 04.15u 05.00u F1 - GP van Australië 05.00u 07.00u F1 - Nabeschouwing 07.00u 07.40u

De derde Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2024 is de eerste die op zondag plaatsvindt. Wie de GP van Australië live wil zien, zal echter wel een wekker moeten zetten. De race begint namelijk om 05.00 uur Nederlandse tijd (15.00 uur lokaal). Viaplay trapt af met een uitgebreide voorbeschouwing. Vanaf 04.15 uur praat presentatrice Amber Brantsen je samen met analisten Giedo van der Garde en Rudy van Buren bij over de belangrijkste onderwerpen uit de Formule 1-paddock. In Melbourne komt pitreporter Chiel van Koldenhoven met het laatste nieuws en interviews.

Het liveverslag van de Grand Prix van Australië bij Viaplay begint om 05.00 uur. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Allard Kalff analyseert opmerkelijke momenten vanuit Virtual Race Control. Na het vallen van de vlag wordt de podiumceremonie uitgezonden. Van Koldenhoven trekt de hoofdrolspelers voor de camera en de analisten in de studio bespreken de belangrijkste momenten.

Uitzendingen F1 TV Pro - Grand Prix van Australië 2024

F1 TV Pro is het beste alternatief voor Viaplay in Nederland om live Formule 1-actie te zien. Alle sessies worden live uitgezonden, inclusief Formule 2, Formule 3 en de F1 Academy. Alle actie is ook on demand beschikbaar. Daarnaast biedt het extra features zoals livetiming, driver tracker en onboard beelden van alle coureurs.

Een abonnement op F1 TV Pro is momenteel alleen verkrijgbaar in een maandelijks opzegbare variant voor 11,90 euro per maand. De kwalificatie en race in Australië worden voorzien van uitgebreide voor- en nabeschouwingen door experts ter plaatse. Na afloop worden coureurs en teambazen geïnterviewd in de paddock. Abonnees kunnen kiezen uit verschillende talen voor het commentaar: Nederlands van Viaplay, Engels, Frans, Duits, Spaans of Portugees.

Uitzendingen F1 TV Pro - vrijdag 22 maart

Programma Start uitzending Einde uitzending F2 - Training 00.00u 00.45u F1 - Eerste vrije training 02.30u 03.30u F3 - Kwalificatie 04.00u 04.30u F1 - Tweede vrije training 06.00u 07.00u F2 - Kwalificatie 07.30u 08.00u

Uitzendingen F1 TV Pro - zaterdag 23 maart

Programma Start uitzending Einde uitzending F3 - Sprintrace 01.15u 02.00u F1 - Derde vrije training 02.30u 03.30u F2 - Sprintrace 04.15u 05.00u F1 - Voorbeschouwing 05.30u 06.00u F1 - Kwalificatie 06.00u 07.00u F1 - Nabeschouwing 07.00u 07.40u F3 - Hoofdrace 23.05u 00.05u

Uitzendingen F1 TV Pro - zondag 24 maart