Viaplay F1-uitzendingen op vrijdag 20 oktober 2023

In Austin wordt wederom volgens het sprintformat gereden. Dat houdt in dat er op vrijdag slechts één vrije training op het programma staat, gevolgd door de kwalificatie voor de Grand Prix. De Viaplay-uizending van de trainingssessie begint om 19.25 uur, vijf minuten voor het begin van de sessie. Het commentaar bij de training komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Later op de avond staat ook de kwalificatie voor de GP op het programma. Het gebruikelijke praatprogramma Shakedown is door de late baanactie niet te zien, in plaats daarvan komt een extra lange voorbeschouwing op de kwalificatie. Deze begint om 22.00 uur. Presentator Koen Weijland neemt de taken over van Amber Brantsen, die met zwangerschapsverlof is. Hij ontvangt de analisten Christijan Albers, Rudy van Buren en Stéphane Kox in de studio. Gezamenlijk blikken zij vooruit op de naderende actie en bespreken zij de belangrijkste onderwerpen uit de sport. Op het circuit in Austin wordt pitreporter Chiel van Koldenhoven bijgestaan door analist Giedo van der Garde. Zij verzorgen de interviews ter plaatse.

Het liveverslag van de kwalificatie begint om 23.00 uur. Het commentaar komt van het vaste duo Valkenburg-Heemskerk. Na afloop wordt er nog uitgebreid nagepraat in de studio, met analyses van de belangrijkste momenten. Op het circuit worden de hoofdrolspelers voor de camera gehaald.

Programma Start uitzending Einde uitzending Vrije training 19.25u 20.35u Voorbeschouwing kwalificatie 22.00u 23.00u Kwalificatie 23.00u 00.00u Nabeschouwing kwalificatie 00.00u 00.45u

Viaplay F1-uitzendingen op zaterdag 21 oktober 2023

De zaterdag in Austin draait volledig om de sprintrace. De actie begint met de Sprint Shootout, de kwalificatie voor deze korte race. De voorbeschouwing begint om 19.00 uur in de Nederlandse avond. Presentatrice Anne-Greet Haars neemt de presentatie voor haar rekening. Zij ontvangt experts Christijan Albers en Kees van de Grint in de studio om vooruit te blikken op de naderende actie. De live-uitzending begint om 19.30 uur, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

De Nederlandse Formule 1-fan die de sprintrace in Austin live wil kijken, zal lang moeten opblijven. De voorbeschouwing van Viaplay begint om 23.30 uur, een half uur voor de start van de korte race. Presentator Koen Weijland bespreekt met Albers en Van de Grint de belangrijkste onderwerpen uit de sport. Het laatste nieuws uit de paddock komt van pitreporter Chiel van Koldenhoven, bijgestaan door analist Giedo van der Garde. Het liveverslag van de sprintrace begint om 00.00 uur. Het commentaar komt zoals gebruikelijk van Valkenburg en Heemskerk. Na de race wordt er in de studio nog nagepraat over de belangrijkste momenten. Op het circuit worden diverse coureurs en teambazen geïnterviewd.

Programma Start uitzending Einde uitzending Voorbeschouwing Sprint Shootout 19.00u 19.30u Sprint Shootout 19.30u 20.14u Voorbeschouwing sprintrace 23.30u 00.00u Sprintrace 00.00u 00.30u Nabeschouwing sprintrace 00.30u 01.15u

Viaplay F1-uitzendingen op zondag 22 oktober 2023

De Grand Prix van de Verenigde Staten is zoals gewoonlijk live te zien bij Viaplay. De voorbeschouwing op de race in Austin begint om 20.00 uur. Presentator Koen Weijland, die vanaf dit weekend de vanwege zwangerschapsverlof afwezige Amber Brantsen vervangt, blikt vanuit de studio samen met analisten Christijan Albers en Rudy van Buren vooruit op de naderende actie. Ook de belangrijkste gebeurtenissen uit de sprintrace en het laatste nieuws uit de paddock komt aan bod. Op het circuit verzorgt pitreporter Chiel van Koldenhoven samen met analist Giedo van der Garde interviews.

Om 21.00 uur begint het liveverslag van de race. Het commentaar komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Na afloop van de race wordt de podiumceremonie uitgezonden, waarna de experts in de studio de belangrijkste momenten analyseren. Er wordt nog regelmatig geschakeld met het circuit in Austin voor het laatste nieuws en interviews met coureurs en teambazen.

Programma Start uitzending Einde uitzending Voorbeschouwing 20.00u 21.00u Grand Prix van Amerika 21.00u 23.00u Nabeschouwing 23.00u 23.45u

Uitzendschema F1TV Pro - Grand Prix van Amerika

Een alternatief voor Viaplay is F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Met F1TV Pro kun je het gehele seizoen live volgen en on-demand alle actie terugkijken. Naast de Formule 1-races, kun je ook de opkomende talenten in de Formule 2 en Formule 3 volgen, evenals de Porsche Supercup. Er zijn twee beschikbare abonnementsopties: een jaarabonnement voor €64,99 en een maandelijks opzegbaar abonnement voor €7,99.

F1TV Pro biedt niet alleen live uitzendingen van trainingen, kwalificaties en races, maar ook extra functies. Je kunt gebruikmaken van real-time livetiming, de posities van de coureurs volgen via de driver tracker en de onboard camera's van alle coureurs bekijken, wat zorgt voor een verbeterde kijkervaring van de sport. Bovendien worden uitgebreide voor- en nabeschouwingen gepresenteerd rondom de kwalificatie en de race, waar internationale experts de belangrijkste onderwerpen in de sport bespreken. Interviews met de hoofdrolspelers worden afgenomen, en je hebt de optie om het commentaar in verschillende talen te beluisteren, waaronder Nederlands via Viaplay, of Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees.

Uitzendingen F1TV Pro - vrijdag 20 oktober

Programma Start uitzending Einde uitzending Vrije training 19.30u 20.30u Voorbeschouwing kwalificatie 22.00u 23.00u Kwalificatie 23.00u 00.00u Nabeschouwing kwalificatie 00.00u 01.00u

Uitzendingen F1TV Pro - zaterdag 21 oktober Programma Start uitzending Einde uitzending Sprint Shootout 19.30u 20.14u Voorbeschouwing sprintrace 23.00u 00.00u Sprintrace 00.00u 01.00u Nabeschouwing sprintrace 01.00u 02.00u Uitzendingen F1TV Pro - zondag 22 oktober Programma Start uitzending Einde uitzending Voorbeschouwing 20.00u 21.00u Grand Prix van Amerika 21.00u 23.00u Nabeschouwing 23.00u 00.00u